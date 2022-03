Sueña López Estrada trabajar con Lafourcade en videoclip

CDMX.- Tras su nominación al Óscar por Raya y el Último Dragón, a Carlos López Estrada se le abrió todo un abanico de opciones profesionales. Pero si vuelve a dirigir videoclips de música, su primera y única opción sería Natalia Lafourcade.

El mexicano, hijo de los productores Reynaldo López y Carla Estrada, dijo que aunque ha trabajado con estrellas como Billie Eilish y Katy Perry, a quien percibe como una inspiración total es a la intérprete de "Hasta la Raíz".

"La verdad me encanta lo que está haciendo ella con su música, el foco que le da a tradiciones musicales mexicanas. Crecí escuchando su música y me acuerdo de haberla visto en MTV, y ha tenido un crecimiento artístico que me ha inspirado mucho", aseguró el cineasta en entrevista exclusiva.

"Ella como compositora ha evolucionado de una manera que me inspira mucho. La profundidad de sus letras, de sus colaboraciones, su foco creativo. En los últimos años, yo creo que en los 10 pasados ha tenido un desarrollo hermoso", dijo.

Aunque no ha revelado cuál es el próximo filme en el que trabaja con Disney, el mexicano aseguró que su actual proyecto le ha absorbido todo su tiempo.

Por eso, no ha pensado mucho en la ceremonia de los Premios de la Academia, en la que Raya y el Último Dragón, que él codirigió, está nominada en la categoría de Mejor Película Animada.

"Poco a poco, lo disfruto y está padre, pero estoy trabaje y trabaje todo el día", afirmó.

Nacido hace 33 años y con más de una década residiendo en Los Ángeles, el ex músico ya se siente como en casa en esa urbe.

"Mi familia vive en Ciudad de México y ahí están mis raíces, pero llevo mucho tiempo viviendo aquí. Mis relaciones y amistades profesionales y personales están aquí", dijo.

El cineasta recordó que, tras graduarse de Chapman University y de haber hecho videos musicales con bandas independientes, fue en California donde echó a andar su talento, entre productoras locales y compañías transnacionales.

"La ciudad ha sido muy generosa conmigo. Hace dos años hice Summertime, una película independiente que filmamos aquí. Está basada en la experiencia de unos jóvenes a través de un día en Los Ángeles.

"Es un grupo de 25 poetas, de edades de los 16 a los 30, de diferentes comunidades y barrios de Los Ángeles. Me tocó viajar por toda la ciudad, conocer muchas comunidades muy diversas, muy ricas culturalmente, con tradiciones hermosas, y esa experiencia fue hermosa. Me dejó totalmente comprometido con esta ciudad y le debo mucho", expresó.

Reacio a hablar sobre sí mismo, Carlos se definió como una persona muy creativa, analítica y meticulosa.

"Para mí es muy importante continuar creando. Descubrirme más como soy. Sí, soy curioso, inquisitivo, hago muchas preguntas, normalmente soy callado. Mucha gente piensa que soy serio porque soy muy introvertido, porque soy muy observador, y me sienten mucho más callado de lo que soy. Trabajo mucho, eso lo aprendí de mi madre, se lo heredé", acotó.