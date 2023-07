Suena Tatiana retro en nuevo álbum acústico

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para complacer a las "chicas de ayer", las que crecieron con ella cuando ni siquiera cumplían la mayoría de edad, Tatiana se puso retro.

"La Reina de los Niños", que en febrero del 2024 celebrará cuatro décadas de aventura artística, lanzó el álbum acústico Live Session Retro Pop, que incluye siete de los éxitos más emblemáticos de su etapa como baladista: "Chicas de Hoy", "Leyes del Corazón", "No Vuelvas a Besarme", "Me Voy a Enamorar", "A Plena Luz", "Mario" y "Un Avión, un Hotel y un Escenario".

"Está padrísimo, grabé siete canciones, creo que escogimos las mejores de mi época baladista. Incluí las canciones que me pedían los 'tatifans' que volviera a grabar", contó la intérprete.

El set acústico lo grabó en la librería La Casa del Árbol con la producción de Neto Grazzia; el respaldo de su sello, Remex Music; el apoyo de cuatro músicos y, como encargado de los visuales, Raúl "El Pelón" Ramos.

Como su nombre lo dice, la Live Session es una grabación totalmente en vivo, sin playback ni arreglos en computadora.

La producción ya está disponible en plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube de Tatiana.

"Me encantó. Claro que es un formato totalmente diferente al que estoy acostumbrada, porque normalmente cantas con mucho público.

"Aquí estás tú sola, con los músicos, no hay aplausos, no hay nada, estás tú en íntimo, cantándole a la cámara, al micrófono. Me gustó mucho, es como algo muy acogedor, muy nostálgico", expresó la cantante.

Grabar sus éxitos poperos, agregó, la llena de satisfacción porque son nuevos pasos en su extensa trayectoria.

"Amo mi carrera. Realmente desde niña decidí que iba a ser cantante, para eso me preparé, y ahora, todo lo que hago como cantante, tanto en teatro, cantar infantil, cantar pop o balada, lo disfruto tanto y me enfoco muy bien en lo que quiero", aseguró.

"En este caso va dirigido al público adulto, con las baladas, la nostalgia".

Volver a cantar su hit "Chicas de Hoy", que dio título a su segundo álbum de estudio, lanzado a finales de 1985, la hizo recordar que el tema se convirtió en un himno para las jóvenes de la época.

Contó también que el título original de la canción era "Mi Nuevo Amor", pero ella, entonces de 17 años, pidió cambiarlo.

"Cuando escuché la canción les dije al productor, Gian Pietro Felisatti, y al escritor, José Ramón Flores, 'yo ni un amor he tenido, cantar un nuevo amor implica que ya he tenido muchos amores'. Les sugerí hablar de las chavas, iba a decir 'chavas de hoy' y me dijeron 'no, chavas es muy mexicano, hay que hacerlo más internacional', y le pusieron 'Chicas de Hoy'. Yo participé en la composición aunque no tengo el crédito", dijo.

"Me hacían mucho caso a mis ideas, me preguntaron: '¿Cómo son las chavas de México?'. Les dije que nos sentíamos independientes, pero a veces sentimos que nadamos contra la corriente y que no nos hacen caso, que no nos comprenden y que estamos nostálgicas. Así fue como surgió".

"Chicas de Hoy" fue el pase directo de Tatiana para su internacionalización, ya que el éxito de este sencillo, añadió, le abrió las puertas en Estados Unidos, España, Argentina y Centro y Sudamérica.