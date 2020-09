Sufre Halle Berry para ser directora

Reforma

Ciudad de México.- De la experiencia de filmar su primera película como directora, Halle Berry contó que, hasta antes del rodaje, nada era como lo esperaba.

Replantearon el guión para que ella lo protagonizara, consiguió el apoyo de los productores y se deshizo de tabúes impuestos por la industria.

Bruised, un melodrama sobre una ex luchadora de la liga de Artes Marciales Mixtas (MMA), y que ella misma personifica, fue pensado para una joven de 24 años, irlandesa y católica, apegada más a un drama clásico.

Quedó como el de una mujer negra casi en su medio siglo de vida, quien pelea la custodia de su hijo y trata de recuperar viejas glorias deportivas para no hundirse.

Este viernes presentó una versión sin terminar, en el marco del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF), que se realiza de manera virtual y con algunas funciones presenciales.

"Yo no esperaba que se reescribiera y tener que pelear por el personaje, mucho menos por la dirección. Había soñado con mi filme debut hecho a la medida, pero entendí que tenía que aprovechar la oportunidad.

"Dirigir así no estaba en mi mente, pero con todos los cambios previos, disfruté muchísimo más la filmación. Obtuve el apoyo de productores que pensaban que el director tenía que ser hombre; también peleé por hacerlo sobre mi propio instinto", reveló Berry en videoconferencia desde su casa en Malibú.

La ganadora del Óscar como Mejor Actriz por El Pasado Nos Condena externó su satisfacción por haber incluido su largometraje en la fiesta canadiense, además de que se anunció que lo compró Netflix.

"Era una apuesta grande, importante, y mira, tenemos esta gran ventaja de que ya generó interés gracias al festival. Siempre agradeceré a amigos y conocidos que me han apoyado, que me han dado guía, orientación, y que me dicen que no deje hacer algo sólo porque a alguien más no le gusta", afirmó.

Hizo alusión a los productores Spike Lee y Marc Forster, amigos y consejeros en su trayectoria.

De 54 años, considerada una de las grandes bellezas de Hollywood, destacó el peso de la historia de Bruised tanto en su percepción personal como en el profesional.

"Jackie (su personaje) es una mujer que inspira y que impulsa. Me sentí identificada con la historia porque habla de una proyección personal. Me gusta externar mis propias experiencias, son como catarsis en mi vida, me inspiran mis caídas, mis dolores, mis fracasos.

"Es una historia de redención porque hoy en día parece que es inadmisible fallar, y creo que todos tenemos derecho a levantarnos a pesar del escrutinio público".

Y curiosamente, al embarcarse en todas las áreas de Bruised, que hace referencia a las marcas de un luchador luego de tanto golpe, platicó que se situó en un posición muy similar a cuando aceptó realizar El Pasado Nos Condena.

"Hubo personas que me dijeron que no lo hiciera, que por imagen no me vería bien. Y claro, una mujer golpeada por tanta lucha no se ve bien físicamente. Cuando acepté (El Pasado Nos Condena) fue lo mismo, me dijeron que era un gran riesgo, que sería el final de mi carrera, y ahora vemos que fue al revés entonces sigo confiando en mi instinto".

En la película interviene el mexicano Adan Canto con un papel de reparto. La versión final estará lista, tentativamente, para el primer trimestre del 2021.