Sufrieron famosas abuso y vivieron para contarlo

Especial

Ciudad de México— Los tiempos corrientes se vienen caracterizando por representar la gran ventana para denunciar abusos de género.

Las redes sociales, las leyes y la cultura social son terreno fértil para que las agresiones físicas y sexuales no se pasen por alto.

En el medio del espectáculo son cada vez más las figuras que señalan públicamente a sus agresores con el fin no sólo de buscar justicia, sino de evitar que estas prácticas sean normalizadas entre la sociedad.

James Heerdegen y Christina Ricci

Hace menos de dos semanas, Christina Ricci obtuvo una orden de restricción de su aún esposo, James Heerdegen, a quien acusó de golpearla, escupirla y hasta humillarla frente a su hijo de seis años.

La intérprete de Merlina en Los Locos Addams afirmó que al pedir el divorcio durante la pandemia, que la ha llevado a la reclusión en casa, se agravaron los ataques, como uno en junio en que él la persiguió dentro de su hogar mientras ella trataba de llamar a emergencias.

"Me agarró las muñecas y las manos, me arrastró y me estrelló en el patio. Me provocó cortes, hematomas y dolor en la cadera", afirmó Ricci entonces.

El abogado de Heerdegen dijo que solicitarán su propia orden de alejamiento, que su cliente niega las acusaciones y que relevarán documentos que pondrán en duda la credibilidad de la actriz.

Shia LaBeouf y FKA Twigs

El actor Shia LaBeouf fue denunciado en diciembre por su ex novia, la cantante FKA Twigs, bajo cargos de agresión sexual, maltrato y angustia emocional.

La intérprete contó que vivía asustada por las actitudes celosas y controladoras, pues su novio incluso la despertaba en la madrugada para acusarla de querer dejarlo. Cuando lo dejó, aún despertaba con ataques de pánico.

"De aquello me quedé con un trastorno de estrés postraumático, que creo que es algo de lo que no solemos hablar como sociedad, sólo en términos de curación cuando lo dejamos, y no de cuánto trabajo hay que hacer para recuperarse, para recuperar a la persona que eras antes", dijo en el podcast de la BBC.

Johnny Depp y Amber Heard

Desde su separación en 2016, la pareja la ha pasado en tribunales con acusaciones mutuas de maltrato y demandas interpuestas uno contra otro.

Ambos han denunciado abusos físicos, psicológicos, acoso por parte de los fans y han interpuesto procesos legales por difamación tanto en Londres como en Estados Unidos.

A finales de este año ambos se enfrentarán en los juzgados de Virginia, Estados Unidos, donde el protagonista de Piratas del Caribe demandó a Heard por difamación y ella lo contrademandó por una suma millonaria.

R. Kelly y Andrea Drea Kelly

Tras la salida del documental Surviving R. Kelly en 2019, donde presuntas víctimas acusan al músico R. Kelly de agredirlas, su ex esposa, Drea Kelly, apoyó la causa al revelar que ella también fue una afectada.

La también actriz admitió que no había alzado la voz para que no pareciera que quería vengarse, pero no soportó ver cómo atacaban a las víctimas que alzaron la voz.

"Sólo puedo hablarles de mi verdad y es lo que sobreviví. Él me maltrató verbal, emocional, física y sexualmente; tal y como estamos hoy, me está abusando financieramente, dejó de pagar la manutención de mis hijos", dijo en el programa Good Morning Britain.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere

La protagonista de las series Héroes y Nashville denunció el año pasado a su ex pareja, Brian Hickerson, por maltrato doméstico e incluso consiguió una orden de restricción.

No hubo dudas del carácter violento de Hickerson, quien buscaba abrirse paso como actor, pues fue arrestado el año pasado en Los Ángeles por delitos graves.

"Estoy avanzando con la verdad sobre lo que me pasó con la esperanza de que mi historia empodere a otros en relaciones abusivas para que consigan la ayuda que merecen.

"Estoy preparada para hacer mi parte para asegurarme de que este hombre nunca lastime a nadie de nuevo", escribió Panettiere en Instagram el año pasado.

Dean DeLeo y Jennifer Grace

El guitarrista del grupo Stone Temple Pilots fue acusado de violencia doméstica por su esposa en un documento que compartió el portal TMZ en 2018.

De acuerdo con Jennifer Grace, el músico no controlaba su temperamento, abusaba de alcohol y drogas, la golpeaba y, cuando iban en automóvil, aceleraba y le decía que los mataría al estrellarse.

"Me tiró y casi me mata empujándome con tanta fuerza que por la caída tuve múltiples hematomas en todo el cuerpo, con un persistente dolor de espalda", decía el documento.

DeLeo fue evaluado por especialistas médicos que señalaron que es una persona inestable emocionalmente.