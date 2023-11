Suma Diddy otra acusación por violación

CDMX.- A unos días de que llegara Diddy a un acuerdo con su ex novia Cassie, tras ser demandado por abuso sexual, ahora una mujer interpuso otra demanda en su contra alegando que el rapero la drogó y la violó en 1991, cuando ella era todavía estudiante de una universidad.

De acuerdo con Page Six, el intérprete de "I'll Be Missing You" fue a cenar con Dickerson-Neal cuando ella comenzó a sentirse mareada, pues asegura que Diddy la drogó intencionalmente, por lo que él aprovechó para llevársela a un lugar donde se hospedaba para violarla.

En los documentos legales la mujer también dijo que Diddy grabó toda la violación para evitar que ella pudiera denunciarlo con las autoridades.

El rapero enfrenta en menos de una semana tres demandas por agresión, abuso sexual y violación en Nueva York, pues la corte aprobó una ley en la que los adultos que fueron violentados sexualmente cuando eran adolescentes o niños, ahora pueden presentar una demanda.

Cassie acusó al rapero de violación y abuso físico durante más de 10 años de relación, la también cantante cuenta que Diddy la obligó a tener relaciones con prostitutas mientras estaba bajo la influencia de drogas, incluso reveló que el cantante la grabó en varias ocasiones, pero después llegaron a un supuesto acuerdo "amistoso" que no fue revelado.