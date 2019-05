Súper privilegiada

Ciudad de México.- Tener súper velocidad, ayudar a salvar el planeta o viajar como pirata a bordo de un barco en alta mar, son algunas de las múltiples "vidas" que Jessica Parker Kennedy ha podido experimentar.

Y todo gracias a la actuación, una profesión que le permite alejarse de una existencia convencional.

"Digo, amo mi vida y soy muy feliz, pero es aburrida comparada con lo que Nora hace en The Flash y lo que Max hace en Black Sails.

"Por supuesto que es mucho drama y estrés. Qué bueno que yo no tengo todo eso en la vida real, pero es padrísimo poder experimentarlo", compartió la actriz en entrevista.

Ambas series han transformado la carrera de la canadiense, de 34 años, en diferentes formas.

Dar vida a Nora West-Allen (alias XS), la hija con superpoderes de The Flash (Grant Gustin), quien aparece por primera vez en la quinta temporada gracias a un viaje en el tiempo, le ha otorgado miles de fans.

"Es una serie que mucha gente ve, que le emociona a muchas personas y todo eso tiene algo de especial. Ese entusiasmo de los fans es algo a lo que nunca me había enfrentado", agregó Parker Kennedy.

Poco a poco, el personaje se convirtió en uno de los principales de la serie, que mañana, a las 00:40 horas, emite el final de su quinta temporada por Warner Channel, seguido del desenlace de Supergirl.

Para Jessica, quien ha participado en series como Smallville, The Secret Circle, 90210 y Colony, una de las cosas que más valora sobre el show de DC es la importancia que le da a los personajes femeninos.

"Ahora si estamos enfrentándonos a estos papeles que a veces son fuertes o llenos de defectos. Eso es algo que he aprendido en mi vida personal: que puedes tener muchos sentimientos al mismo tiempo.

"Estamos viendo a las mujeres de una manera más interesante. Me encanta que haya tantos buenos personajes interpretados por mujeres en este show. Que haya personajes femeninos tan bien escritos".

Antes de enfundarse en el traje de superheroína, Jessica ganó popularidad al dar vida a Max, en el drama sobre piratas Black Sails, de la cadena Starz, su primer proyecto de gran escala.

"Es una serie que se quedó en mi corazón. Hice una familia con el elenco y eso nunca se romperá. Espero que nos sigamos frecuentando hasta que estemos viejos y canosos.

"Esa fue la primera vez que trabajé en algo tan grande, con tanto dinero involucrado, con todo el drama y los vestuarios. Todo fue muy especial".