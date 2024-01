Supera 'Selfish' de Britney a 'Selfish' de Justin en iTunes

Cd. de México.-Los fans de Britney Spears han vuelto a mostrar su lealtad y poder al llevar la canción "Selfish" de la cantante al número uno en la lista de reproducciones de iTunes en Estados Unidos.

Este éxito fue parte de una estrategia orquestada con la finalidad de superar el reciente sencillo homónimo de Justin Timberlake, ex novio de la 'Princesa del Pop'.

El plan, concebido en la plataforma X, instó a los seguidores de Britney a transmitir masivamente "Selfish" para superar las ventas del nuevo tema de Justin.

Con éxito, la canción de Spears, lanzada en 2011 como parte del álbum Femme Fatale, alcanzó el número uno, mientras que la versión de Justin debutó en el tercer puesto en la lista de iTunes.

Este movimiento estratégico se produce en el contexto del próximo lanzamiento del álbum de Justin Timberlake, Everything I Thought I Was, cuyo primer sencillo es precisamente "Selfish".

Dicha acción se produce luego de que Britney Spears compartiera revelaciones sobre su relación pasada con Justin Timberlake en sus memorias, "The Woman in Me".

En el libro, la intérprete de "Toxic" aborda aspectos íntimos de su romance, incluyendo un embarazo que terminó en aborto y la sorprendente forma en que Timberlake finalizó su relación a través de un mensaje de texto en 2002.

"Él dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes", escribió Spears.