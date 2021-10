Superhéroes de cómics salen del armario

Reforma / Harley Quinn y Poison Ivy decidieron explorar una relación romántica Reforma / En 2006, Batwoman reveló estar enamorada de la ex detective Renee Montoya Reforma / Midnighter y Apollo se casaron y adoptaron Reforma / "United States Of Captain America", lanzado por los 80 años del héroe, incluye a Aaron Fischer, un adolescente abiertamente homosexual Reforma / Robin dio señales de ser bisexual cuando aceptó una cita con su amigo Bernard

Ciudad de México.- El hijo de Superman y Lois Lane, John Kent, se declarará bisexual en una próxima entrega del comic "Superman: Son of Kal-El" y este paso afianza la certeza de que los superhéroes también representan a la comunidad LGBT+.

Apenas en agosto, Robin, el eterno compañero de Batman cuya identidad ahora es Tim Drake, dio señales de ser bisexual cuando aceptó una cita con otro hombre, su amigo Bernard.

"El Chico Maravilla" recibe la invitación en "Batman: Urban Legends # 6", una versión canon del cómic, aunque esto no implica colocarle etiquetas, pues también había salido con una chica y está descubriéndose a sí mismo.

"Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Sus sentimientos por Stephanie han sido 100 por ciento reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo", explicó entonces la escritora Meghan Fitzmartin, citada por The Guardian.

Pero no han sido casos aislados, pues los superhéroes ya no se esconden en el clóset.

Capitán América

El título "United States Of Captain America", lanzado por los 80 años del héroe, incluye a Aaron Fischer, un adolescente abiertamente homosexual que toma la identidad del personaje y se convierte en un aliado para Steve Rogers.

"Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor", dijo el escritor de la serie Josh Trujillo, de acuerdo con The Guardian.

Batwoman

En 2006, reveló estar enamorada de la ex detective Renee Montoya. Los editores del cómic dijeron que incluyeron esta historia porque querían reflejar a la sociedad actual y a los fans.

Su identidad se ha respetado y ese mismo elemento se incluyó en la serie de televisión del personaje, que fue interpretado por Ruby Rose.

Harley Quinn y Poison Ivy

Si Harley Quinn sólo había cobrado relevancia como acompañante del Joker en otras adaptaciones, Amanda Conner y Jimmy Palmiotti decidieron llevarla a otra profundidad al hacerse cargo del personaje en su venganza contra su ex.

Pero no quedó en una historia sangrienta, pues decidieron explorar la relación romántica entre ella y su amiga Poison Ivy, misma que no queda descartada para seguirse en las películas.

"Estoy muy ansiosa por ver una relación Harley-Poison Ivy en la pantalla. Sería muy divertido, así que seguiré molestándolos", dijo Margot Robbie, quien interpretó a Quinn en El Escuadrón Suicida, al portal Den of Geek.

Midnighter y Apollo

No sólo se casaron, sino que también adoptaron y han inspirado a personas, incluido al escritor Steve Orlando, que se vio reflejado en la diversidad sexual de los personajes de DC y recordó ello para escribirles una miniserie en 2016.

"Tienen una idea más firme de quiénes son, y juntos se han vuelto más fuertes y más seguros. Ha sido un honor escribir un personaje que me ayudó cuando era más joven e impulsar la señal a una nueva generación", destacó el escritor, de acuerdo con The New York Times.