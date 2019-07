Superheroínas de Marvel; ellas nos salvarán

San Diego.- La primera vez que Scarlett Johansson se puso el traje negro de látex que usa Natasha Romanoff para convertirse en Black Widow fue en la secuela de Iron Man (2010). La idea era presentar a alguien que fuera la conexión de estos héroes con los agentes de Shield. Al final, su popularidad se disparó convirtiéndose en uno de los personajes que más ha participado en el Universo de Marvel con seis películas en total.

Después de 10 años de esta introducción, se prepara una cinta en solitario de la heroína, continuando la nueva era de filmes de la casa productora con mujeres protagonistas.

La primera apuesta fue Capitana Marvel, que se estrenó el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) de este año y a pesar de recibir varios comentarios negativos por algunos fans, el filme recaudó más de mil millones de dólares, con lo que ayudó a abrir la puerta a futuras heroínas.

“Sí, se tardó un poco en suceder, pero estoy feliz de que por fin está pasando. Tener a Cate Shortland como directora de Black Widow es fantástico, porque ella es muy talentosa, atrevida e inteligente ¡Las escenas de acción son increíbles, algo que yo nunca había visto en estas películas!”, compartió Scarlett en exclusiva con Excélsior desde la Comic-Con 2019.

Los pocos detalles revelados en el panel de Marvel sobre la película de Black Widow son los siguientes: será el primer filme de espionaje del universo, estará situado cronológicamente después de los sucesos ocurridos en Capitán América: Civil War (2016), tendrá la participación de Hawkeye y revelarán lo ocurrido en Budapest (mencionado en The Avengers, de 2012).

Black Widow contará con la actuación de David Harbour (Stranger Things), quien interpretará a Alexi Alonovich, mejor conocido como Red Guardian. Florence Pugh (Midsommar) será Yelena Belova; los rumores apuntan a que Natasha le pasará la estafeta para que continúe con su trabajo. Y por último, Rachel Weisz, quien por primera vez debuta en este mundo como Melina Vostokoff, conocida en los cómics como la archienemiga de Black Widow.

“Mi personaje estuvo en el mismo entrenamiento que el de Black Widow”, comentó Weisz, “sólo que a Melina no le ha tocado la oportunidad de brillar como a ella y eso no le gusta, lo que presentará una situación bastante compleja cuando estén cara a cara.

“Verán a dos mujeres fuertes pelear por lo que quieren. Estoy muy emocionada por mi personaje y por integrarme a Marvel. Siento que he entrado a un cuento de hadas porque todo se siente mágico y la respuesta del público es hermosa”.

Atrás quedaron los años en que los personajes femeninos eran solamente la damisela en peligro. Ahora ellas toman las riendas en este universo que, aunque fue un proceso lento, llegó con fuerza.

“Una película protagonizada sólo por Black Widow no podría haber pasado hace 10 años o no de la manera en que la hacemos ahora. Marvel tuvo que madurar y no sólo ellos, si no la industria completa. Todos tienen que ponerse al parejo. Obviamente el éxito de Capitana Marvel nos ayudó a que Hollywood dijera: ¡Sí, sí se puede! Ahora hagamos más porque nosotras lo podemos hacer muy bien. Estoy emocionada de que por fin podremos hacer una aventura femenina adulta llena de acción”, concluyó Johansson.

Voces femeninas

En la presentación de la fase 4 de Marvel en la Comic-Con 2019 lo que más llamó la atención fue ver una fuerte presencia femenina: directoras, actrices y guionistas estaban listas para tomar el mando y crear juntas una etapa totalmente diferente a las que hemos visto.

El presidente de este universo, Kevin Feige, aseguró que no lo hizo de esta manera sólo para “cumplir con la cuota” como muchos en Hollywood. A él le interesa contar historias cargadas de sensibilidad, fuerza y emoción. Por eso ha buscado mujeres directoras de todas partes del mundo con estos elementos, aunque no tengan una gran trayectoria cinematografía.

“Cate Shortland es una directora australiana que con sólo tres películas independientes me sedujo. Tiene una manera única para narrar historias femeninas en las que ellas a pesar de ser víctimas de la vida se defienden con una valentía inaudita. Si eso puede hacer con un drama no me puede imaginar lo que haría con nuestros personajes”, mencionó Feige sobre la directora de Black Widow.

La directora china Cloé Zhao, con dos películas en su carrera, ahora tiene a su cargo crear una aventura espacial con personajes poco conocidos en la mega producción The Eternals, llena de personajes femeninos como Ajax, el líder de este equipo de superhéroes que en los cómics es un guerrero que peleó en la guerra de Troya y por sus poderes fue confundido con Quetzalcóalt en Centroamérica. Para su adaptación este personaje ahora será mujer e interpretado por Salma Hayek.

“Ajax es un líder y sólo alguien como Salma puede entenderlo. Tiene la profundidad para encontrar las virtudes de cada persona. Este es un proyecto en el que tenemos más de cuatro años trabajando, por lo que cada elección que hemos hecho ha sido estudiada con detenimiento para el bien de la historia”, informó Kevin, quien puede presumir que sus películas han recaudado más de 26 mil millones de dólares.

The Eternals es un cómic creado en la década de los 70 por Jack Kirby y nos presenta a un grupo de superhéroes formados por seres altamente evolucionados, con mayores poderes y vidas más largas que el resto de los humanos.

El elenco lo completa Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry y Lauren Ridloff y se desarrollará tres mil años en el futuro.

“Tener a Angelina Jolie y Salma Hayek en un mismo filme es un sueño hecho realidad. Ellas además de ser buenas actrices son mujeres preocupadas por el mundo. Nuestra idea era hacer una película con el mejor elenco posible, que cuando las vieras juntos abrieras la boca por lo increíble y ecléctico que son.

“Al final buscamos que cada ser humano se identifique con uno de nuestros personajes de Marvel y la entrada de Lauren Ridloff me tiene muy emocionado, es la primera actriz sorda en nuestro universo”, concluyó Feige.

¿Quién es Lauren Ridloff?

De padre mexicoamericano y madre afroamericana, Lauren nació sorda en Chicago en 1978.

Desde niña sintió atracción por las artes porque sentía que de esa manera podría escuchar a su alrededor.

Mientras estudiaba actuación se convirtió en maestra para niños con problemas auditivos y obtuvo el título de Miss Deaf America (Señorita Sorda de América), lo que le hace obtener un contrato para ser representada en una agencia de modelos.

En 2018 protagoniza la obra de Broadway Children Of a Lesser God por la que obtiene una nominación al Tony, convirtiéndose en la segunda mujer sorda en estar nominada a los premios.

Actualmente interpreta a Connie en la serie The Walking Dead.