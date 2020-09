Superman también es migrante

Warner Home Entertainment

Ciudad de México.- Debajo de ese imponente traje azul y rojo, dentro de ese cuerpo que se hace casi invencible gracias al sol, Superman es un migrante que sólo desea ser aceptado en su planeta adoptivo, la Tierra.

Ese enfoque, el del Último Hijo de Kripton como un alienígena lleno de desasosiego ante las consecuencias de revelarse contra los humanos, es el corazón del nuevo filme animado Superman: Man of Tomorrow, disponible en México en renta y venta en plataformas como Google Play, Amazon Prime y iTunes.

Dirigida por Chris Palmer, la película, que lidia con temas como el racismo y la xenofobia, toma inspiración de los cómics "Superman: American Alien" y "Superman: Earth One".

El largometraje expande su visión sobre lo que significa ser un extraño en una nueva tierra con otros dos personajes.

Por un lado, está el héroe Detective Marciano, refugiado en la Tierra y lleno de miedo; por otro, el villano Lobo, un cazarrecompensas cínico y violento.

"Esta película explora qué es ser un migrante para Superman. Pero aquí jugamos con la idea de que Clark no es el único extraterrestre que llegó. Está también Detective Marciano, escondido, y vemos a Lobo llegar al mundo a aterrorizarlo.

"Se plantea un mundo amplio y cómo los humanos reaccionan a estos seres. Puedes ver también cómo los personajes responden a ser diferentes, a ser nuevos", dice el animador en charla telefónica.

Superman: Man of the Future no es una narración de origen del máximo héroe de DC, pero se acerca. Este Superman (con voz de Darren Criss) ya no habita con Jonathan y Martha Kent en su granja en Kansas, sino que lleva un año en Metrópolis.

Y además de intentar ayudar a la gente, es un desdeñado practicante del Daily Planet, donde asciende la periodista estrella Lois Lane (Alexandra Daddario) al destapar corruptelas de Lex Luthor (Zachary Quinto).

El estelar elenco de voces, a decir de Palmer, es clave aquí para dar fuerza a una historia que brilla más por lo emocional de sus escenas íntimas que por sus batallas y secuencias de acción.

"Cuando escuchas la voz de Darren como Superman puedes sentir su calidez. Lo que hizo me emociona. Se puede sentir que el suyo es un Superman que se está estableciendo, que está en construcción. Es una fuerte presencia. Es perfecto. Y Alexandra, como Lois, encajó perfectamente. Fue una gran elección".

A diferencia de otras producciones animadas recientes, Superman: Man of the Future luce por un estilo de animación de líneas gruesas, vintage, que hacen que los personajes destaquen de los escenarios.

En cuanto a los colores, la paleta es tan brillante como vibrante para denotar que Clark, a pesar de sus dudas, es símbolo de esperanza.

"El estilo es una exploración, por el lado de los personajes, de líneas más definidas. Nos alejamos del estándar. Los fondos de Metrópolis, además, nos hacen pensar en una ciudad que está quizás unos 10 años en el futuro. En esta animación nos propusimos romper con lo que se había visto recientemente y empezar de nuevo".