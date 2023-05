Surca 'La Sirenita' en sus sueños y convicciones

CDMX.- Cuando Halle Bailey vio la película animada de La Sirenita por primera vez tenía 10 años.

Junto con su hermana Chloe, la reproducía en VHS todo el tiempo, le gustaba ver lo bonito de la cinta y evitaba ver las partes en las que empezaban los problemas, como cuando Úrsula le quita la voz a Ariel. Ahora se pone en la piel de esta princesa Disney.

"Amo a Ariel, la niña pequeña que vive dentro de mí está gritando de emoción porque nunca pensé que la interpretaría, y que no solamente sea en mi imaginación, en esta icónica película que amo. Es mi princesa favorita y espero que a la gente le guste esta nueva versión", dijo la también cantante y compositora, de 23 años, en entrevista.

Uno de los retos que la actriz enfrentó durante el rodaje de la versión de acción real de La Sirenita, que se estrena el 25 de mayo, fue imitar con naturalidad el movimiento de los peces; pasaba hasta 13 horas al día en el agua.

"Fue mucho acondicionamiento físico para este papel porque las sirenas son muy fuertes. Ariel tiene fuerza cuando nada en el mar. Tuve que hacer trabajo de acrobacias suspendida en el aire simulando nadar en el océano con mi cola de sirena de 2.7 metros y hacer fuerza con el abdomen", comentó.

Para perfeccionar su papel, tuvo la oportunidad de platicar con Jodi Benson, actriz que prestó su voz a Ariel en la película animada de 1989.

"Pienso que inspiro a las nuevas generaciones siendo yo misma y creyendo en mí de corazón, sin dejar que las críticas y comentarios negativos me derrumben (incluyendo los referentes a su tono de piel). Cantar canciones que me sé de toda la vida desde que era niña, pero ahora interpretarlas como Halle, es un sueño hecho realidad. Espero hacer soñar a la gente cuando me vea.

"Como Ariel en 2023, el legado que me gustaría dejar es que estás lista para vivir y puedes ser lo que quieras ser. Estoy honrada de estar en esta posición", reflexionó.

Bailey se emocionó cuando se enteró que filmaría junto con Melissa McCarthy (Úrsula) y Javier Bardem (Rey Tritón), porque es fan de los actores, pero en el set era profesional.

Para la comediante, interpretar a la villana del filme fue muy especial porque es un personaje distinto a los que ha hecho.

"Disfruté los contrastes de la fantasía con la realidad. Pueden amarla u odiarla. Siento que hice un buen trabajo y lo amé porque pude cantar una gran canción en la que salí de mi zona de confort. No puedo explicarlo, estaba muy nerviosa, pero todo es un regalo. Al terminar de grabar, nada fue igual, me superé a mí misma", expresó la intérprete de Hela en Thor: Amor y Trueno.

Siguen su propia brújula

Entre los cambios a esta versión de acción real de La Sirenita se encuentra una escena extra en la que el Rey Tritón y sus hijas de diferentes etnias limpian la basura que los humanos dejan en el mar.

Si bien la historia original cuenta cómo Ariel decide ser humana por el amor del Príncipe Eric, esta vez ella decide seguir sus convicciones y buscar su libertad.

"Ahora Ariel es una mujer joven, fuerte que lucha por crear el futuro que ella desea para sí misma y no para complacer a nadie. Las mujeres jóvenes que la vean notarán que pueden luchar por lo que quieren. Al final, la historia se resume en el amor de un padre a su hija", aseguró Bardem.

"Es una película familiar. Las nuevas generaciones le darán la bienvenida a las diferencias y a la diversidad porque estamos en el 2023", agregó McCarthy.