Suspenden presentación de Ana Torroja en la Feria de Santa Rita

Chihuahua.- El Patronato de la Feria de Santa Rita, lanzó un comunicado esta tarde, donde explica que ante la fuerte lluvia registrada esta tarde en la capital, se tendrá la necesidad de suspender el concierto del Teatro del Pueblo que estaría encabezado por la cantante Ana Torroja.





“Luego de la intensa lluvia, se hizo una revisión del área dónde se realizaría el concierto y se concluyó que las condiciones no son óptimas para su desarrollo, por lo cual y priorizando la seguridad de quienes han hecho de esta feria una fiesta de todos los chihuahuenses, se decidió suspenderlo”.



Indicó que por motivos de agenda de la misma Ana Torroja no se pudo reprogramar el concierto para el día de mañana, no obstante, el Patronato y manager de la cantante se encuentran revisando alternativas para tenerla en Chihuahua en próximas fechas a fin de que sus seguidores puedan disfrutar de su música como tenían previsto hacerlo esta noche.



“En todo momento, el Patronato de la Feria de Santa Rita ha estado en comunicación con personal de Protección Civil estatal para conocer los pronósticos climatológicos y a partir de los mismos extremar medidas de seguridad, en este caso, el Patronato a priorizado no escatimar en precauciones para la protección de los visitantes en pro de corresponder a su confianza y la preferencia que nos han dado a lo largo de los años para la organización de la feria”, expuso.



El Patronato informó que a quienes compraron boletos para las sillas numeradas se les regresará el importe de su boleto





Añadió que las demás áreas de de la Feria, así como el Palenque, continúan abiertas.