Swift hace historia: gana su cuarto Grammy a Álbum del Año

CDMX.- Durante la entrega 66 del Grammy, Taylor Swift le puso broche de oro a su era Midnights.

Con el disco de ese nombre obtuvo el récord histórico como la máxima ganadora (4 triunfos) en la categoría Álbum del Año en los premios, y anunció su próximo producción, The Tortured Poets Department.

Con ese gramófono, el último de la noche, Swift rompió el empate que tenía con figuras históricas como Stevie Wonder, Frank Sinatra y Paul Simon.

"Me encantaría decirles que este es el mejor momento de mi vida, pero me siento tan feliz como cuando termino una canción o descifro el código de un puente que amo, o sé qué hacer en un vídeo musical, o estoy ensayando con mis bailarines o mi banda, o preparándome para ir a Tokio para dar conciertos.

"Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero hacer es seguir siendo capaz de hacer esto. Lo amo tanto", festejó.

La intérprete de "Anti- Hero", quien también obtuvo Álbum Pop Vocal, arrastró al escenario de la Arena Crypto a su amiga Lana del Rey, con quien tiene un dueto en el álbum y remarcó que es una inspiración.

Céline Dion, quien batalla contra el síndrome de persona rígida, fue la encargada de entregarle el principal premio de la ceremonia a Swift.

La intérprete de "My Heart Will Go On" se llevó una ovación de pie y recordó a los artistas que nunca deben dar por sentado el amor y alegría que la música da a sus vidas y a sus fans.

Los Grammy al fin le hicieron justicia a Miley Cyrus, quien tras casi 20 años de carrera recibió sus primeras dos estatuillas: Grabación del Año e Interpretación Pop Solista por "Flowers".

Billy Joel conquistó con su nueva canción, "Turn the Lights Back On", su primer lanzamiento en 17 años, mientras que Billie Eilish interpretó "What Was I Made For?", reconocida como Canción del Año, nominada al Óscar.

Mientras festejaba su premio Impacto Global, el rapero y productor Jay- Z se lanzó contra los Grammy.

Cuestionó, por ejemplo, que en toda su historia nunca le han otorgado Álbum del Año a Beyoncé, su esposa, pese a que es la máxima ganadora de todos los tiempos, con 32 gramófonos.

"Eso no funciona. Algunos de ustedes irán a casa esta noche y sentirán que les han robado, a algunos de ustedes les habrán robado, algunos de ustedes no pertenecen a esta categoría. Cuando me pongo nervioso digo la verdad", expresó.

El dominio femenino en las nominaciones se reflejó en los actos musicales que pusieron ritmo a la gala, la cual arrancó con Dua Lipa presentando su nueva canción, "Training Season", mientras bailaba en una jaula, así como en la interpretación de "Vampire" de Olivia Rodrigo.

Pese a la kilométrica lista de categorías, muchas de las cuales se entregaron en una pre gala, no se escatimó tiempo para homenajear ídolos fallecidos, incluidos Tina Turner y Tony Bennett.

También tuvieron trato de leyendas Tracy Chapman, al tocar su éxito de 1988, "Fast Car", y la octogenaria Joni Mitchell, que actuó por primera vez en los premios.

LISTA DE GANADORES:

Álbum del año: "Midnights", Taylor Swift.

- Grabación del año: "Flowers", Miley Cyrus.

- Canción del año (premio a los compositores): "What Was I Made For?", Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell.

- Mejor nuevo artista: Victoria Monét.

- Compositor del año: Theron Thomas.

- Mejor interpretación pop solista: "Flowers", Miley Cyrus.

- Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Ghost in the Machine", SZA con Phoebe Bridgers.

- Mejor álbum pop vocal: "Midnights", Taylor Swift.

- Mejor álbum pop vocal tradicional: "Bewitched", Laufey.

- Mejor álbum de música dance/electrónica: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)", Fred again

- Mejor grabación de música dance/electrónica: "Rumble", Skrillex, Fred again.. y Flowdan.

- Mejor álbum de rock: "This Is Why", Paramore.

- Mejor álbum de música alternativa: "The Record", boygenius.

- Mejor álbum de R&B progresivo: "SOS", SZA.

- Mejor álbum de R&B: "Jaguar II", Victoria Monét.

- Mejor álbum de rap: "Michael", Killer Mike.

- Mejor álbum de country: "Bell Bottom Country", Lainey Wilson.

- Mejor álbum Folk: "Joni Mitchell At Newport (Live)", Joni Mitchell.

- Mejor álbum de jazz vocal: "How Love Begins", Nicole Zuraitis.

- Mejor álbum de jazz instrumental: "The Winds of Change", Billy Childs.

- Mejor álbum de latin jazz: "El arte del bolero Vol. 2", Miguel Zenón y Luis Perdomo.

- Mejor álbum de góspel: "All Things New: Live in Orlando", Tye Tribbett.

- Mejor álbum de música cristiana contemporánea: "Church Clothes 4", Lecrae.

- Mejor álbum de pop latino: "X Mi (Vol 1)", Gaby Moreno.

- Mejor álbum de música urbana latina: "Mañana será bonito", Karol G.

- Mejor álbum de rock o música alternativa latina (empate): "Vida cotidiana", Juanes; "De todas las flores", Natalia Lafourcade.

- Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): "GÉNESIS", Peso Pluma.

- Mejor álbum latino tropical: "Siembra: 45º Aniversario (En vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)", Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta.

- Mejor álbum de reggae: "Colors of Royal", Julian Marley y Antaeus.

-Mejor álbum de música global: "This Moment", Shakti.

- Mejor interpretación de música africana: "Water", Tyla.

- Mejor álbum de declamación de poesía: "The Light Inside", J. Ivy.

- Mejor álbum de comedia: "What's in a Name?", Dave Chappelle.

- Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: "Barbie The Album", varios artistas.

- Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: "What Was I Made For?" de "Barbie".

- Mejor banda sonora para un medio audiovisual: "Oppenheimer", Ludwig Göransson.

- Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

- Mejor video musical: "I'm Only Sleeping".

- Mejor película musical: "Moonage Daydream"