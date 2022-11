Taboo, de Black Eyed Peas, salta del Latin Grammy a Qatar

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Taboo, integrante de Black Eyed Peas, quiso ser cuidadoso, pero se le salió decir que él y sus compañeros Apl.de.Ap y will.i.am estarán en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, mañana.

"Vamos a estar en Qatar", soltó, durante su participación en la gala de los premios Latin Grammy.

¿A la inauguración?, se le cuestionó.

"No lo puedo decir es un secreto No sé, no sé, no sé...", contestó el músico, sonriente.

"Yo sólo vine aquí porque me invitó mi amigo Marco Antonio Solís a su homenaje, ladies and gentlemen...".

Es un hecho que la banda estará en el World Stage, en el Club de Golf de Doha, según la web oficial VisitQatar, pero no se ha confirmado si tocarán también en la ceremonia de apertura.

Hace 12 años, la agrupación inauguró la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 con un show electrizante.

Aunque el músico de ascendencia mexicana ni niega ni confirma, una de las sorpresas será una probadita de Elevation, disco que lanzaron el pasado 11 de noviembre.

Se trata de una producción con 15 temas, que tiene colaboraciones con Daddy Yankee, Nicky Jam, Shakira, Davis Guetta y Ozuna, entre otros.

"Justo estamos bien emocionados y orgullosos porque Don't You Worry (con Shakira y David Guetta) explotó por todo el mundo, especialmente en México, donde estuvimos siete semanas en el número 1 y eso es gracias a nuestros fans en México y toda Latinoamérica.

"También lanzamos un nuevo sencillo, que se llama Simply the Best, con Anitta y El Alfa. Tener el disco completo en 2022 ha sido muy bueno porque es darle continuidad a una carrera que iniciamos en 1998 (con el álbum Behind the Front)", compartió el músico, cuyo nombre real es Jaime Luis Gómez.

Un mexico-americano con Spiderman

Taboo sorprendió con el lanzamiento del cómic y la música original de "Spiderman Deadly Neighborghood", de Marvel, por coescrito con B. Earl y animado por el artista Juan Ferreyra.

"Es un sueño porque soy el primer nativo mexico-americano que escribe Spiderman. ¡A huevito, carnal!", expresó, emocionado, Taboo.

Con este es el tercer cómic que escribe, pues en 2020 concibió "Werewolf by Night" y en 2021 "Kushala".

Precisamente, tras este logro, se sintió identificado con el mexicano Tenoch Huerta, quien da visibilidad muy importante a la comunidad nativa mexicana con su papel de Namor en Pantera Negra: Wakanda por Siempre.

"Le mando un saludo a Tenoch Huerta, mi hermano indígena que escenificó a los mayas en Mesoamérica. Nos dio una plataforma de conversación", resaltó.