Talento para el baile

Chihuahua, Chih.- El pasado domingo 3 abril, se llevó a cabo con éxito el primer Concurso Internacional de polka "Mtro. Cesar Alejandro Orta Aldaba", la cita fue en el Centro de Convenciones y Exposiciones Chihuahua, donde cada una de las parejas participantes dieron muestra de su pasión y talento por el baile con música en vivo, tal es el caso de los bailarines profesionales chihuahuenses Bryan Maldonado Lugo y José Alejandro Reyes Molina quienes cuentan una amplia trayectoria en la danza y en esta ocasión participaron como pareja obteniendo el primer lugar en: ‘Estilo Chihuahua’ y Campeón de campeones en la categoría Adultos I.

En entrevista para El Diario, el bailarín docente y diseñador Bryan Maldonado compartió como fue que decidieron ser parte de este evento José y él.

“Somos amigos desde hace muchos años, además nos une el gusto por la danza, ahora él cuenta con una gran versatilidad de poder interpretar la versión femenina como la poderosa Chepina, es simplemente fenomenal, se prepara para representar a la mujer y además este concurso abrió la posibilidad de participar parejas del mismo sexo y es por eso nos animamos a participar”, explicó.

Su pasión por la danza

Los dos cuentan con una amplia trayectoria dentro de la danza, y han participado bailando en varios eventos donde han tenido la oportunidad de unirse en pareja para dar muestra de su talento a través de cada uno de los pasos que los han llevado a forjar una gran carrera dancística.

“El año pasado participamos en el concurso folklórico de danza en Puerto Vallarta, además de que él ha bailado en mi grupo del ballet folklórico, de donde soy docente de danza en la Academia Municipal de Artes en Cuauhtémoc, Chihuahua, José ha bailado con nosotros, ha ido a participar con nosotros en giras nacionales y su trabajo es increíble”, contó.

Un nuevo reto

“Los dos tenemos la pasión y el gusto por el baile, además hemos tenido la oportunidad de participar juntos, así que no es la primera vez que nos acoplamos como pareja, ya hemos participado en otras competencias, y para esta competencia tuvimos solamente dos ensayos de los cuales tuvimos que aprendernos nueve secuencias”

“En los diferentes concursos de polka hay diferentes estilos para interpretar la polka en todos los estados del norte, Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y en esta ocasión agregaron otros dos que son Sinaloa y Baja California Sur, entonces nosotros nos preparamos con una secuencia de cada estado y en diferentes modalidades polka y chotis”

“Esto de aprender las nueve secuencias es con el fin de que si uno llega a ganar la primera etapa que es el campeón de estilo, en la etapa que sigue es la de Campeón de Campeones, entonces en esta etapa nos pusieron como reto bailar la polka de otro estado que ya lleve uno preparado, y aparte otra que te toque al azar, a nosotros nos tocó bailar una polka de Tamaulipas y un chotis de Coahuila y ganamos el primer lugar en la categoría adulto 1 que es de 18 a 30 años con el estilo de Chihuahua, y aparte después de eso, continuo el concurso en la categoría campeón de campeones donde participaban todos los demás estilos y ahí también ganamos, nos sentimos muy contentos de poder ganar el primer lugar en estas categorías y de bailar juntos de nueva cuenta, fue un gran reto el aprendernos nueve secuencias en dos días, porque cada una tiene un estilo diferente que se tenía que bailar polka y chotises que es un baile diferente y que este concurso lo agregaron como un reto extra a la competencia”, indicó.

Un concurso que le aportó mucho

“Me aporta bastante, porque siento que se abre una puerta para todas aquellas personas que no se sienten como parte de ciertas cosas, en el caso de la danza pues el hecho de estar en este mundo muchas personas quisieran ser de otra manera, algunos hombres se sienten atraídos por la feminidad o viceversa algunas mujeres con la masculinidad, entonces el que se abra esta puerta para que la gente entienda y quite los estereotipos que tenemos sobre el machismo y todos esos temas, me da mucho gusto que la gente se dé cuenta que cualquier persona puede lograr cualquier cosa y sobre todo José nos muestra que el arte no tiene género, una persona como él con ese talento y capacidad de tener esa versatilidad de bailar no solo de mujer sino también como hombre, tiene una gran capacidad de interpretar cualquiera de los dos géneros”, subrayó.

La danza es un arte

Mediante la danza folclórica se reflejan ritmos, cultura y tradiciones, Bryan compartió su opinión sobre el Grupo Firme, quienes durante su presentación en el Foro Sol de la CDMX, en días pasados en su show incluyeron el arte de la danza folklórica.

“Jhonny Caz uno de los integrantes de Grupo Firme es mi amigo, lo conozco desde hace muchos años gracias a la danza dentro de una competencia nacional al grupo al que pertenece vinieron a bailar aquí a Cuauhtémoc, y me siento muy identificado con él porque una de mis pasiones también fue el canto y ver que él lo esté haciendo e incluya lo que es el folclore en el ambiente musical y sobre todo en un ambiente donde existe aún mucho machismo en el género regional mexicano y todo el movimiento que Grupo Firme están creando para mí es algo de admirar, y que bien que la gente vea por medio de ellos que la danza es un arte”, comentó.

Lo que viene

“Tengo varios cursos en Estados Unidos y en este país, y en el caso del grupo estamos preparándonos para un festival en el estado de Jalisco y también para el Festival de las Tres Culturas que se realiza aquí en Cuauhtémoc, donde vamos a presentar un huapango de San Luis Potosí, y en el mes de mayo voy al primer concurso de la Medalla Emérito folklórico de Rafael Zamarripa”, dijo.

Así lo dijo

“El arte no tiene género, es para todos, y José nos lo demuestra con esta participación que tuvo como bailarina, es de admirar todo lo que él hace, espero la gente pueda ver que el mundo es muy diverso y existe mucho talento, tenemos que respetarnos porque cada quien tenemos nuestras personalidades y gustos entonces para poder hacer un mundo más auténtico y fluya de una mejor manera”.

Bryan Maldonado, bailarín, docente y diseñador