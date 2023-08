Talentosa de la cabeza a los pies

Chihuahua.- Talentosa y profesional, son palabras que describen a la polifacética Rosalinda Zubiate Chávez, quien se desempeña como Técnico profesional en Radiología en el Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo y por las tardes se dedica a escribir y componer.

En la búsqueda de siempre dar lo mejor de sí, se mantiene en constante preparación, lo que refleja en cada una de las áreas en que se desempeña en su día a día.

Con un Curriculum vitae extenso en distintas disciplinas, Rosalinda comenzó a cantar profesionalmente cuando tenía 23 años, a los 34 se retiró de los escenarios, pero no de las presentaciones en contratos particulares para fiestas. Aunque inició en la escritura a los 8 años, “realmente comienzo en el mes de junio del 2021”, dijo.

En lo particular, a Rosalinda le gusta cantar balada, pero también interpreta regional con mariachi, “he cantado con banda, trío y tecladista, pero mi sueño es cantar con la sinfónica”.

Ha escrito muchas canciones, pero en este momento solo ha grabado aproximadamente 10 de ellas. “Siempre canté en centros nocturnos, palenques y fiestas, así que cantaba puros covers y mi música la tenía solo como una afición”.

Considera que Amor por la Humanidad y Amor mío son dos de las canciones con las que más la identifican en distintos países donde es reconocida por su amplia trayectoria. “Hablando de covers, me identifican con Wendoline, Acaríciame, Por cobardía, Mentira, Devórame otra vez, El herradero, Ave Negra, Detrás de mi ventana y canciones de Amanda Miguel”.

Agregó que siempre se ha sentido querida por el público e incluso “no falta quien me insista en que vuelva a cantar en algún lugar de la ciudad. Como conductora y presentadora, me siento apapachada. Y como escritora, he recibido muy buenos comentarios”.

Siendo escritora, cantantautora, conductora, radióloga, ponente y conferencista, Rosalinda explicó en entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua que “nadie es profeta en su tierra. Mis libros los conocen en Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Suiza y España. Estoy propuesta para ser

Embajadora de la Paz, en Perú”.

Además, fue invitada a participar como cantautora mexicana en la Feria Virtual del Libro en Portugal. En junio pasado, sus libros Alas rotas en busca de libertad y Murmullos del corazón fueron presentados en el Teatro Pavillion Garden Celebrity Centre en Hollywood, California.

“Fui una de las 15 mujeres de la República Mexicana galardonadas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, este 11 de marzo del 2023, por la Coordinadora Nacional de Abogados de México A.C. CONAMEX, por la trayectoria y labor profesional que enaltece a la mujer, Mujeres que abrieron camino”.

“Aunque escribo mucha poesía, soy escritora de novela, tengo libros de romance, de suspenso, de acción y ficción, sin embargo, Alas rotas en busca de libertad, es de transformación y superación personal. Y ya se está cocinando un nuevo libro de transformación y desarrollo personal, pero, aunque ya llevo como cuarenta páginas, quiero terminar las modificaciones y correcciones de Viaje Final, regreso a casa”.

Y agregó, “tengo dos guiones de corte cristiano. Me quedé con la primera parte de un musical de rock y no lo terminé porque cuando acudí a la Secretaría de cultura a pedir orientación, me dijeron que si no sabía escribir y leer partitura no me serviría de nada y no me podían ayudar. Así que soy una escritora de sueños y de historias que siempre te dejarán un buen mensaje”.

Tiene muchos proyecto en puerta, le están pidiendo retomar el programa de Pinceladas de amor, que se trasmite por Youtube y Facebook, además al lado de su hijo Alan David está escribiendo canciones para su próximo lanzamiento como cantante.

“Soy una de las escritoras que ha sido convocada para llevar la realización de un programa antibullying. El proyecto que tengo más cercano es la realización de los videoclips de la canción “Una bandera blanca”, “Y es por ti” y “Extraños”, que muy pronto lo daré a conocer”.

La talentosa intérprete es una mujer que busca la paz y la unidad, “mi música es de amor por la humanidad, porque creo en un mundo mejor para todos”.

Zubiate Chávez recuerda como uno de los momentos más gratificantes que marcaron su vida cuanto tenía entre 13 y 14 años y en una mañana escribió tres canciones, “dos las grabamos para poder entrar a un concurso y una quedó en tercer lugar y la otra me la pidieron para que fuera el tema musical del concurso. He tenido varios primeros lugares como interprete y cantante”.

“Mi libro Alas rotas en busca de libertad y mi canción Amor por la humanidad, me dieron el reconocimiento como una de las mujeres que han abierto el camino para que nuestros derechos sean respetados. Con la canción de Una bandera blanca estoy propuesta para ser Embajadora de la Paz en Perú. Y aunque aún no es un hecho, pues el que me hayan hablado y tomado en cuenta, para mí sí cuenta y eso es muy gratificante”.

Es una mujer agradecida con la vida y con Dios, por lo tanto, “también agradezco a todas esas personas que se han cruzado en mi camino, gracias por ser y estar. A las personas que se han ido de mí lado, gracias, porque algo bueno tuve que haber aprendido de ellas o ellas se llevaron algo bueno de mí”.

“Gracias a todas aquellas personas que han sido mi público, porque sin público no existiríamos los cantantes, los compositores, los escritores y los artistas. Sin público no existiríamos los creadores de sueños. Gracias a todos”.

Y finalizó“como digo en mi libro Alas rotas en busca de libertad: Porque amar es un verbo que se tiene que poner en acción para poder elevar nuestra vibración en este mundo. Lucha por lo que desees, porque nadie lo hará por ti. Vive la vida que siempre has soñado, vive sin miedo y lucha con fe”.