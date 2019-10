Tania Ruiz confesó que se casaría con Peña Nieto 'sin pensarlo dos veces'

La modelo Tania Ruiz declaró que aun cuando nunca ha tenido el deseo de casarse, si se tratara de una boda con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto no dudaría en llegar al altar con él.

El rostro de Tania se hizo famoso en México a finales de enero, cuando fue captada paseando por calles de España con Peña Nieto, quien en ese entonces aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera.

Aunque en un principio dijo que Peña Nieto era sólo su amigo y aseguró que la hacía reír mucho, poco después de que el político se divorciara de Rivera aparecieron en una boda.

Tania acompañó al ex presidente a la boda de Mar Collado, la hija del abogado Juan Collado (quien llevó el divorcio de Peña Nieto y ahora está en prisión) y se dijo entonces que se trató de su “presentación oficial” como su pareja.





En algunas ocasiones Tania se ha referido a su romance con el político, quien el pasado diciembre terminó su administración como presidente de México.

Y en una reciente entrevista para ¡Hola! aseguró que estaría dispuesta a casarse con él.

Hace algunas semanas otra publicación señaló que la pareja ya tenía planes de boda y que la ceremonia se realizaría en diciembre, pero deseaban mantener todo oculto.





Sin embargo, en un encuentro posterior con la prensa, Tania dijo que no existía algún plan para casarse, algo que repitió en la entrevista con Hola, en donde expresó:

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”.

Tania es la figura en el número más reciente de la publicación, en cuya portada posó con un vestido color marfil y una de sus mascotas en brazos.

En la revista se le definió como “una mujer enamorada”, algo que ella reafirmó con sus declaraciones.





El asunto de las cremas

Apenas hace unos días Tania había sido noticia luego de dar otras declaraciones sobre su romance con Peña Nieto. y revelar un detalle: "Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es hacer ejercicio”.

Y se dijo afortunada de tener una relación con él. “Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro, es una persona que saca lo mejor de mí, y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia es un auto reflejo: si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”.

Aunque el expresidente ha tratado de mantener un perfil bajo, su romance con Tania lo ha mantenido en los reflectores, como ocurrió el pasado septiembre, cuando trataron de pasar desapercibidos en un restaurante de Nueva York usando pelucas, el resultado fue totalmente contrario: se convirtieron en objeto de memes y burlas en redes sociales, en donde los compararon con personajes cómicos.

Tania tomó el asunto con humor y en su cuenta de Instagram compartió algunos de los memes que le parecieron más divertidos y aseguró que le gustaba hacer reír a la gente.

Sobre el asunto de las pelucas se dijo que Peña Nieto le pidió a su novia que las usara para evitar que la reconocieran en público y tratar de mantener su privacidad. También le habría pedido que permitiera que la acompañara un equipo de seguridad.





Fuente: www.infobae.com