Tarantino defiende 'su' Bruce Lee en 'Érase una vez en Hollywood'

Ciudad de México.- Tras las críticas a la encarnación de Bruce Lee que aparece en 'Érase una vez... en Hollywood', Tarantino salió para defender a su personaje. Y es que, tal y como ha sentenciado el director, el legendario actor y maestro de las artes marciales "era un tipo arrogante".

Así lo definió el realizador en una rueda de prensa de su nueva película en Moscú, donde reafirmó la naturaleza de Bruce Lee.

"No he inventado la forma en la que hablaba. Si la gente dice 'Bueno, él nunca dijo que podía con Muhammad Ali', pues bien, lo dijo. No sólo lo dijo, sino que su mujer, Linda Lee, lo describió así en la primera biografía que leí", explicó.

El director de Pulp Fiction o Bastardos sin gloria preguntado también por si Cliff, personaje al que interpreta Brad Pitt, podría con Bruce Lee, comentó que "sería lo mismo que decir quién ganaría entre Bruce Lee y Drácula".

"Es un personaje de ficción. Si Cliff peleara contra Bruce Lee en un torneo de artes marciales en Madison Square Garden, Bruce le mataría. Pero si Cliff y Bruce lucharan mano a mano en una selva filipina, Cliff le mataría", concluyó Tarantino.





¿HOMENAJE O CARICATURA?

Una de las voces más críticas con la versión del actor fue la de la hija del propio Bruce Lee que definió el personaje de la película de Tarantino como "una caricatura".

"Fue muy desagradable ir al cine y ver cómo el público se mofaba de mi padre. Lo muestra como un arrogante con el ego subido y no como alguien que tuvo que esforzarse el triple que cualquier otro para lograr lo que al resto se les reconocía de forma natural", comentó Shannon Lee tras ver el filme.

Bruce Lee es una de las muchas estrellas que aparecen en Érase una vez... en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino.

Érase una vez... en Hollywood se estrenó durante el pasado Festival de Cannes, y ya está en salas en Estados Unidos.