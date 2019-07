Tarantino y Uma Thurman en pláticas recientes para Kill Bill Vol. 3

Estados Unidos.- Técnicamente, y haciendo caso de sus propias palabras, Quentin Tarantino ya debería estar pensando en su jubilación. Su promesa de "10 películas y me retiro" se cumpliría, tras el inminente estreno de ‘Once upon a time... in Hollywood’ junto con la próxima película de, todo indica, será su versión de Star Trek. Pero el de Knoxville tiene algo pendiente con Uma Thurman.

En una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused, el director reveló que recientemente ha estado hablando con Thurman sobre la tercera entrega de Kill Bill. Y aunque no ha revelado si realmente algún día ocurrirá, las posibilidades son muy altas, aunque sigue sin saberse cuándo.

Uma y yo hemos hablado recientemente de eso, francamente, para decirte la verdad. Lo he pensado un poco más. Estuvimos hablando de eso literalmente la semana pasada. Si alguna de mis próximas películas surgiera de una película anterior, sin duda sería Kill Bill Vol. 3".

En el pasado, Tarantino ya ha abordado el tema de una tercera entrega de Kill Bill centrada en los supervivientes a la venganza de La Novia. En concreto a la hija de Vernita Green, que presencia el asesinato de su madre siendo niña, y cuya propia venganza queda pendiente, sin duda pensando en la tercera parte de la saga.

Sin duda pensé que esta sería mi 'Trilogía del dólar. Iba a hacer una cada diez años, pero necesito al menos 15 para volver a hacer esto. Ya tengo toda la mitología: Sophie Fatale heredará todo el dinero de Bill. Ella entrenará a Nikki, que se enfrentará a La Novia. Nikki merece su venganza tanto como La Novia merecía la suya. Incluso podría filmar un par de escenas mientras espero a que las actrices tengan la edad adecuada", dijo el director a Entertainment Weekly en 2004.

Sin embargo, en 2012 Tarantino pareció dejar atrás sus planes para decir que "No sabía si algún día habría un Kill Bill 3. Ya veremos, probablemente no", tan sólo para cuatro años después, en 2016, rectificarse diciéndole a Variety que "no estaba muy comprometido con eso, pero no le sorprendería si La Novia volviese antes de lo esperado".

Entonces, ¿qué se puede sacar en claro de todo esto? Pues que Tarantino tiene una idea bastante clara de lo que sería Kill Bill Vol. 3, la tiene desde hace años. Pero en el camino ha decidido apostar por otros proyectos independientes. Ahora, con su película a punto de estrenarse, y la promesa de su propia versión de Star Trek, el tiempo se acaba.