Tatiana defiende a la comunidad LGBT+

Tatiana, ‘la reina de los niños’, siempre se ha caracterizado por ser amable, cariñosa y divertida. Ahora, también mostró su apoyo a la comunidad LGBT+

Y es que después de recibir fuertes críticas por su colaboración musical con “Miss Velvetine”, una famosa drag queen, usuarios en redes le enviaron comentarios bastante desagradables.

Entre ellos, mucho destacaban que era “inapropiado” de su parte trabajar con talentos LGBT+ cuando su imagen es una infantil e incluso no faltaron quienes le preguntaron “cuánto dinero recibió” por “promover la ideología de género”.

Sin embargo, contrario a otras ocasiones en que la cantante ha preferido no responder a las críticas, esta vez no dudó en hacer una declaración para mostrar que el amor es amor y que no le tiene miedo al qué dirán cuando se trata de defenderlo.

Por ello, al leer los comentarios homofóbicos en su contenido que precisamente era un homenaje a la comunidad por el Día Internacional del Orgullo, Tatiana hizo una publicación en Instagram que lo dice todo.

Este es el texto completo en que Tatiana apoya a la comunidad LGBT+:

"Déjenme aclarar unas cosas: Los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la INTEGRIDAD, AMAR, SER RESPETADO Y VIVIR TU VIDA A TU MANERA son innamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer.

Lamentablemente, aún en 2021 hay personas que viven en un narcisismo tal para sentirse con la autoridad de decidir quien puede tener derechos y quien no, según SUS PROPIAS convicciones y creencias personales.

El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, QUÉDATE EN TU CASA Y NO SALGAS DE AHÍ.

Gracias a las personas de estos comentarios por ser el ejemplo perfecto de porque AÚN es NECESARIA la VISIBILIDAD y ALZAR LA VOZ en pro de las minorías"

De esa forma, la famosa demostró su inconformidad ante las formas de discriminación hacia la comunidad LGBT en pleno año 2021 y condenó las muestras de intolerancia ante la misma, demostrando que su colaboración no fue una oportunidad de ampliar su público, sino una causa que genuinamente le interesa.

Además, para cerrar con broche de oro, Tatiana agregó un meme a la publicación, en el cual ella aparecía junto a una botarga de gorila: “Tranquilo, no porque los gay tengan derechos significa que tú te vas a convertir en uno. A menos, claro, que en realidad ya lo seas y tu homofobia sólo sea la exteriorización de tu negación”, indicó.