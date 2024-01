Taylor Swift bate récord de recaudación con su 'Eras Tour'

Associated Press / Taylor Swift

Ciudad de México.- La película documental The Eras Tour que muestra uno de los conciertos de Taylor Swift en su actual gira mundial se ha adjudicado oficialmente el título de la más exitosa de la historia, superando la recaudación de This Is It, de Michael Jackson.

Con el reciente estreno en cines de China del proyecto fílmico de la intérprete de Blank Space, este lunes, el portal Box Office reportó que Taylor Swift: The Eras Tour ya es el documental musical de mayor recaudación, al contabilizar 261,6 millones de dólares a nivel mundial, dicha cantidad superó la cinta del "Rey del Pop", que en 2009 registró 261,2 mdd.

La semana de estreno del filme de la cantautora fue determinante en el país asiático, donde recaudó 8,7 millones de dólares el pasado 31 de diciembre.

Debido al récord, Adam Aron, presidente ejecutivo de AMC Theatres, distribuidora del documental The Eras Tour, felicitó a Swift por el logro y manifestó su gratitud por el proyecto.

"En nombre de todos nosotros en AMC Theatres, envío mis felicitaciones y eterna gratitud a Taylor Swift por su notable actuación en taquilla que batió récords.

"Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirve como otro fuerte recordatorio del poder del cine extraordinario y la magia de las salas de cine", dijo Aron en un comunicado.