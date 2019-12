Taylor Swift es nombrada ''Mujer de la década'' por Billboard

Estados Unidos.- Taylor Swift se convirtió en la primera ganadora del premio Billboard's Woman of the Decade el pasado jueves por la noche en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

La cantante dedicó alrededor de 15 minutos para hablar sobre cómo se manejó en la industria hasta su última batalla por los derechos de su música.

"Cuando comenzó esta década, tenía 20 años y había sacado mi álbum debut homónimo cuando tenía 16 años, y luego el álbum que se convertiría en mi álbum revolucionario, que se llamaba 'Fearless'", dijo Swift.

"Y vi que había un mundo de música y experiencia más allá de la música country que tenía mucha curiosidad", dijo. "Vi a las estaciones de pop enviar mis canciones, 'Love Story' y 'You Belong With Me', al número 1 por primera vez. Y vi que como mujer en esta industria, algunas personas siempre tendrán ligeras reservas sobre ti”.

La estrella continuó enumerando varias formas en que las mujeres artistas son tratadas injustamente en la industria de la música.

"Vi que a la gente le encanta explicar el éxito de una mujer en la industria de la música, y vi algo en mí cambiar debido a esta comprensión", dijo Swift. "Esta fue la década en que me convertí en un espejo para mis detractores. Lo que decidieron que no podía hacer es exactamente lo que hice".

Swift dijo que usó su música para responder a sus críticas y elogió a Lana Del Rey por sufrir críticas y continuar haciendo arte.

"Y ese ejemplo debería inspirarnos a todos, que la única forma de avanzar es avanzar", dijo Swift sobre Del Rey, "de que no debemos permitir que obstáculos como la crítica frenen las fuerzas creativas que nos impulsan".

Swift también identificó a los recién llegados de la industria que admira, incluidos Lizzo, Rosalia, Camila Cabello, Halsey, Megan Thee Stallion, Princess Nokia, H.E.R. y Billie Eilish.

Ella habló sobre cómo luchó por la equidad de ingresos para los creativos cuando se trata de transmitir música, luego profundizó en su reciente batalla con el gerente y magnate Scooter Braun.





