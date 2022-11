Taylor Swift, la máxima ganadora de los MTV EMAs 2022

Düsseldorf, Alemania.- La fría noche en Düsseldorf tuvo como reina a Taylor Swift.

Aunque su canción "All Too Well" se escuchó por primera vez hace ya 10 años, su versión alargada de 10 minutos, cuyo video protagonizan Sadie Sink y Dylan O'Brien y es dirigido por la propia Swift, sigue cosechando éxitos.

La cantautora estadounidense de 32 años causó euforia en la ciudad alemana cuando apareció de sorpresa en ceremonia de los MTV Europe Music Awards, donde se coronó como la máxima ganadora.

Con todo y que ganó cuatro estatuillas (Mejor Artista, Mejor Video, Mejor Artista Pop y Mejor Video de Larga Duración) la intérprete de "Anti-Hero" apenas disfrutó de la ceremonia presentada por los esposos Rita Ora y Taika Waititi, pues pasó más tiempo en su camerino.

Para empezar, Taylor Swift les regaló una ovación de pie a David Guetta y Bebe Rexha, encargados de inaugurar el evento musical con su hit "I'm Good (Blue)", un remake que hiciera famosos los italianos Eiffel 65 en la década de los 90.

Poco tiempo después, fue la primera al subir al escenario para recoger un galardón, el de Video de Larga Duración, el cual dedicó a sus seguidores.

"Es increíble estar de regreso en los EMAs. Todos lucen muy hermosos esta noche. Este es el primer cortometraje que hago y he aprendido cómo esto puede ser una extensión natural de mi proceso creativo. Quiero agradecer a los fans por el apoyo y por hacer que todo esto haya podido ocurrir", sostuvo Taylor Swift.

La estrella de Guardianes de la Bahía y El Auto Increíble, David Hasselhoff , considerado toda una personalidad dentro de la comunidad alemana, no se escapó de entregarle el premio a Mejor Artista a Swift.

Quien sí pudo "librarse" de ella fue Damon Albarn, vocalista de Gorillaz, quien ha acusado a la intérprete de "Shake It Off" de no componer sus propias canciones.

La banda virtual británica no tuvo que presentarse en vivo, pues un día antes había encabezado el MTV World Stage desde el Tonhalle Concert Hall, donde grabó el video de su nueva canción "Baby Queen", mismo que fue proyectado en la ceremonia.

De todo un poco

La velada en el estadio PSD Bank Dome tuvo enérgicas presentaciones, como la que ofreció Muse (Mejor Artista Rock), llena de fuegos artificiales, bailarines y hasta acróbatas.

Quien destacó con su espectáculo fue One Republic, grupo presentado por Tom Cruise a través de un video antes de interpretar el tema "I Ain't Worried", de la película Top Gun: Maverick.

Rita Ora y Taika Waititi demostraron ser toda una pareja dentro y fuera del escenario, pues con sus constantes cambios de vestuario y personalidad divertida mantuvieron a la audiencia cautivada siempre.

Los actos de protesta no faltaron, ya que tres ucranianas fueron galardonadas con el "Premio MTV EMA al Cambio de Generación" por su lucha por la atención y los derechos de los afectados por la crisis humanitaria en su país.

Además, la banda ucraniana de rap, Kalush Orchestra, también rindió homenaje a la cultura de la nación invadida por Rusia.

Los latinos tampoco se quedaron ausentes: Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre tomaron el escenario para entregar el premio a Mejor Latino, que terminó siendo para la cantante brasileña Annita.

En el imponente inmueble, con capacidad para poco más de 15 mil personas, que lució prácticamente lleno, también cantaron Eva Max y el rapero británico Stormzy.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor Canción: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Mejor Video: Taylor Swift - "All Too Well"

Mejor Artista: Taylor Swift

Mejor Colaboración

David Guetta y Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Mejor Artista Nuevo: Seventeen

Mejor Artista en Vivo: Harry Styles

Mejor Artista Pop: Taylor Swift

Mejor Artista K-Pop: Lisa

Mejor Artista Latino: Anitta

Mejor Artista Electrónica: David Guetta

Mejor Artista Hip-Hop: Nicki Minaj

Mejor Artista Rock: Muse

Mejor Artista Alternativo: Gorillaz

Mejor Artista R&B: Chlöe

Mejor Acto de EU: Billie Eilish

Mejor Acto del Caribe: Daddy Yankee

Mejor Acto de Oceanía: Lorde

Mejor Video de Largo Formato: Taylor Swift - "All Too Well"

Mejor Canción por una Causa: Sam Smith - "Unholy"

Mejor Artista Push: Seventeen

Mejores Fans: BTS

Mejor Actuación en el Metaverso: BlackPink - PUBG