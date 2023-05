Taylor Swift podría estar saliendo con Matty Healy

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de que terminara su relación con Joe Alwyn tras seis años juntos, parece que Taylor Swift ha comenzado un romance con Matty Healy, informó el medio The Sun.

Una fuente cercana a la intérprete de "Look What You Made Me Do" comentó que Swift está muy contenta y está perdidamente enamorada del líder de 1975.

"Ella y Matty están locamente enamorados. Apenas empezaron a salir pero se sienten muy bien juntos. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron", dijo una fuente a The Sun.

En el 2014 Taylor Swift y Matty Healy comenzaron un romance que duró unos meses, aunque no se reveló por qué terminaron, allegados apuntan a que fue por problemas de tiempo.

Ahora que se ha dado a conocer este posible romance, fans de Swift se han encargado de desentrañar entrevistas donde Healy habla sobre Swift y comenta que es una de las mejores personas que ha conocido en su vida y que en su momento estuvo triste de dejarla ir.

Según un reporte de The Sun, la pareja hará su romance oficial este fin de semana en un concierto de la cantante en Nashville, pues aseguran que no quieren seguir ocultando su amor.