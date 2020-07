'Te amaré por siempre'; Naya Rivera deja conmovedor mensaje a su hijo

Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos informaron que la exestrella de “Glee” Naya Rivera desapareció en un lago al sur de California. La policía del condado de Ventura confirmó el miércoles por la noche que la actriz, de 33 años, era la persona a la que se buscaba en las aguas del Lago Piru.

La actriz Naya Rivera tenía un lazo irrompible con su pequeño hijo Josey, de 4 años.

De hecho un día antes de que ella desapareciera, la actriz publicó una imagen al lado del pequeño en donde aparece besándolo en la mejilla.

'Solo nosotros dos', escribió en la imagen la actriz de 33 años.

Foto: Instagram nayarivera

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, cuando Rivera tenía 30 minutos de retraso, el personal decidió ir a buscarla. Al llegar encontraron al pequeño Josey durmiendo dentro del bote.

"Se encontró al hijo de Rivera con un chaleco salvavidas y otro chaleco a bordo del bote para un adulto, por lo que parece que ella no estaba usando el suyo... ' Creemos que Naya y su hijo estaban nadando en el lago cerca del bote y cuando regresaban al bote, mientras su hijo subía, Naya se sumergió y debajo del bote y ya no pudo volver a la superficie', dijo el Sheriff del condado de Ventura a Us Weekly.

En redes sociales ha empezado a circular una carta (un mensaje) que Naya Rivera dejó para su hijo y que publicó durante septiembre de 2019, casi un año atrás, en donde expone el gran amor que siente por su hijo de 4 años.

"Te amaré por siempre, me agradarás por siempre. Mientras viva, serás mi bebé. Te amo Josey, con amor mamá', fue el mensaje que la actriz escribió para su hijo durante una tarde.

Fuente: www.excelsior.com.mx