‘Te fuiste al cielo con la ilusión de ver Endgame’; amigos despiden a fan

Ciudad de México





A través de redes sociales circulan imágenes del homenaje que rindió un grupo de amigos a un joven que falleció en, Matamoros, Tamaulipas un día antes del estreno de la película ‘Avenger: Endgame’.





"Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías; te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estás más, pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí”, escribió la joven Jazmín Ochoa en una publicación en su cuenta de Facebook, misma que acompañó de la imagen donde se observa una playera de negra de ‘Avengers’ y una flor blanca sobre un asiento de un cine del estado.





"Te echaremos de menos, ya no habrá más risas, más burlas, más bromas. El tiempo perdido en la línea ya no será igual, ya no estarás para escucharme cada que ando triste, ni cantarás conmigo. Gracias por todo, nadie podrá llenar el lugar que dejaste entre nosotros: te amamos amigo, beso al cielo. QEPD Chuy Qv”, agrega la joven en la publicación.





De acuerdo con medios locales, el joven identificado en redes sociales como Chuy Qv., falleció en un accidente automovilístico cuando se dirigía a la Playa Bagdag de Matamoros.





La publicación llamó tanto la atención de los usuarios de las redes sociales, que generó comentarios a favor y en contra, por lo que la joven Jazmín Ochoa escribió un nuevo mensaje en el que aclaró el motivo del homenaje.





"Creo que todo esto se salió de control, nosotros no buscamos fama ni atención. Espero un día encuentren una amistad como la de nuestro amigo, una amistad sincera, honesta e inigualable y que con su sola presencia bastaba para hacerte sentir bien. Y si aún no la encuentran siento pena por ustedes”, detalló.





"Que si ‘hicimos bien’, que si ‘hicimos mal’, ustedes no estaban presentes cuando él contaba emocionado los días para el estreno, ver su alegría y su emoción es una de las razones por las cuales decidimos asistir (al cine) y hacer lo que hicimos. Queríamos recordar ese día como un día esperado y feliz para él y no como un día trágico. Estuvimos con el hasta el final”, agregó.