Te invita a “Reinventarte”

Chihuahua, Chih.- El motivar es, sin lugar a dudas, mover y poner en marcha las mentes y objetivos de las personas. Por esta razón el escritor y conferencista motivacional chihuahuense Aarón Acosta, con su plática denominada “Reinvéntate y que nada te detenga”, le ayudará a cada persona a comprender que “El éxito no consiste en estar de siempre de pie, sino en volver a levantarse cada vez que caigas”, una plática en la que invita a sacar lo mejor de cada ser humano que quiera atreverse hacerlo.

El evento se llevará a cabo en el Salón Sunion del Hotel Mirador a las 8:00 pm. En una única función, los boletos están a la venta a través de Whatsapp 5511551307 y el día del evento, los accesos estarán disponibles en la entrada del salón a partir de las 7:00 pm.

Acosta, con esta filosofía, ha logrado superar todos los retos y adversidades que se le han presentado en la vida. El conferencista y escritor chihuahuense ofrece diversas temáticas con un toque de humor y dinamismo que resultan de gran ayuda para aquellos que lo escuchan, llevándose un mensaje positivo.

“Reinvéntate no se trata de discapacidad para que la gente no se confunda con eso, para eso tengo otras conferencias, sino de la capacidad que todos tenemos para reinventarnos y reconfigurarnos cuando la vida nos ha tumbado”

“Lo comprendí hace muchos años, cuando la vida me derrumbó en todos los sentidos y estuve de verdad mal. Me di cuenta de que, para muchos, es más cómodo sentirnos víctimas de lo que nos está sucediendo, y no hacer nada para superar y resolver, porque la vida sigue avanzando”, dijo en entrevista para El Diario.

La conferencia de Aarón aborda diversas temáticas con un toque de humor y dinamismo, por lo que se recomienda asistir con toda la familia. Si alguna persona está experimentando algún episodio de depresión o un momento difícil, le hará muy bien asistir, ya que le será de gran ayuda para superarlo.

