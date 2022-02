Teaser de 'Better Call Saul' podría revelar fecha de estreno de sexta temporada

Agencias

Ciudad de México.— Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, se despedirá con su sexta y última temporada. AMC ha lanzado un teaser de los nuevos episodios que, si bien no revela directamente la fecha de estreno, ha dado algunas pistas.

En el clip, que dura apenas 15 segundos, se pueden ver las botas de Leonel y Marco Salamanca, conocidos como Los Primos. Los gemelos caminan hasta llegar a una escena de un crimen donde las autoridades están trabajando. Todo apunta a que el crimen ha tenido lugar en la casa de Lalo Salamanca.

El video fue compartido en Twitter junto a un texto que rezaba "marca tu calendario", pero la fecha no aparece en el tráiler. Los fans de Better Call Saul no han tardado en darse cuenta de que en el clip aparecen dos pequeños carteles con las letras D y R. La D es la cuarta letra del abecedario, mientras que la R ocupa el lugar 18, lo que ha hecho pensar que la fecha de lanzamiento podría fijarse para el próximo 18 de abril. "Esto tendría sentido, ya que el 18 de abril es lunes y Better Call Saul generalmente se emite los lunes por la noche", comenta TVLine.

Los fans llevan casi dos años sin nuevos episodios de Better Call Saul, que cerró su quinta temporada en abril de 2020. Además de por la pandemia de coronavirus, la producción se retrasó en julio de 2021, cuando Bob Odenkirk tuvo un infarto en el set. El intérprete se recuperó y volvió al trabajo seis semanas después.

Además de Odenkirk, el reparto también incluye a Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian, Michael Mando y Tony Dalton, entre otros. La sexta temporada de Better Call Saul constará de 13 episodios.