'Tecla' cobraba 2 mil 500 pesos por función en una Familia de Diez

Ubicas la serie Una familia de 10, pues entonces recordarás el personaje de Tecla, la joven muchacha de trenzas que llegó a vivir a la familia como ahijada de Don Arnoldo, personaje interpretado por Eduardo Manzano.

Detrás de este personaje se encuentra Jessica Segura, quien a pesar de tener muchos años de carrera en los medios, alcanzó su reconocimiento tras la interpretación de Tecla, no así se reflejaba en lo que percibía de sueldo.

En entrevista con el conductor Faisy, Segura le contó que “nunca he sido buena negociadora”, por lo que estaba recibiendo 5,000 pesos por programa con Ortiz de Pinedo y “15 años después, cuando empezamos a hacer el teatro, me ofrecieron 2 mil 500 pesos por día, o sea…. Por dar dos funciones”.

Además recordó su participación en la famosa Teresa, la cual catapultó a Angelique Boyer, y aunque también sería un gran paso en su carrera, un ajuste de último momento hizo que quedara fuera a las pocas semanas de haber estrenado:

'Hice tres veces el casting y cuando al fin me quedo con el personaje, hay un ajuste en los libretos y entonces ‘Rosita’ (su personaje) va solamente 13 capítulos'', explicó.

Por desgracia, al mismo tiempo que grababa el melodrama de ‘El Güero’ Castro, sufrió una caída importante dentro del programa ’Se Vale’, la cual le dejó graves lesiones en la cara, cuello y la muñeca, que hizo que el productor le hiciera ver su suerte: ''El productor me dijo que si fuera por él me corría, pero estábamos a dos días de entrar al aire cuando me caí, pero me pusieron a hacer todas las secuencias con la muñeca fracturada'', contó a Faisy.

Pero un comercial cambiaría su vida

Jessica Segura relató que en un momento tan vulnerable de su vida, llegó a su puerta una campaña de publicidad al lado de William Levy, la cual no solo le volvió a abrir las puertas del mundo de la actuación, sino que le devolvió su seguridad y autoestima.

Yo soy actriz, qué hago aquí -haciendo casting de comerciales-”, señaló que en esas pruebas había mujeres hermosas, altas, lo que la desanimó aún más, pero algo pasaría.

Pensé que se habían equivocado en mi casting, voy con la recepcionista y le digo: -Oye qué pena, pero creo que no doy el perfil. Ella se pone a leer y dice, actrices latinas, ¿eres actriz?, Le contesté, sí. Me respondió ella: “quédate”.

Me quedo al casting y la prueba era seducir a la cámara y al final quitar la bolsa del producto de la campaña”.

Y para esa misma tarde le hablaron para confirmar que se había quedado con el papel…”no lo podía creer, éstos están bien o qué les pasa”, pensó. Al final interpretó a la policía mexicana sexy a lado del galán William Levy, una campaña que la llevó a repetir por cuatro años la campaña. Algo que sin dudar le dio un cambio a su vida.