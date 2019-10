'Ten cuidado': José Joel explota contra reportero luego de acusar a Sarita Sosa de asesinato

Miami.-José Joel explotó contra un reportero que le preguntó si se arrepentía de haber acusado a Sarita Sosa de haber asesinado a José José.

“¿Te arrepientes?”, le cuestionó el periodista, a lo que él respondió: “¿De qué?”.

El reportero le dijo que de usar esa palabra, y José Joel le replicó con otra pregunta: ¿Dónde está mi papá, por qué no lo he visto, de qué murió, cómo murió, me arrepiente de qué?, ten cuidado, pa, porque estamos hablando de que todavía no vemos el cuerpo de mi papá”, exclamó furibundo.

Asimismo dijo que Sarita Sosa va tras el dinero y de que la madre, Sara Salazar, lleva años queriéndo hacerlos un lado para “ellos ser”.

Por su parte, Laura Núñez, ex asistente de José José, dijo que la última voluntad de él era ser velado en la Basílica de Guadalupe y de descansar al lado de su madre.

Asimismo, Núñez acusó a Sarita de haber obligado a José José a firmar una serie de documentos para ella tener todo el control.

La exasistente dijo que cuando Sarita fue a visitarlo nunca le preguntó a los doctores cuál era el estado de su salud, pero, agregó, que José José si sabía lo que hacía.

"José José sí sabía lo que hacía, él se puso de pie cuando decidió ya irse. Habló con Sarita, no sé qué, salió por su propio pie, se sentó en la silla de la ambulancia y salió”, añadió.





PUEDES VER EL MOMENTO A PARTIR DE MINUTO 22

Por su parte, Marysol le dijo que sí estaba conciente de que se iba a Miami, sin embargo, señaló que esto se debió a que lo convencieron de que se viniera.

“Nosotros le permitimos la entrada a mi hermana porque mi propio papá lo pidió, después me dijo ya me voy hazte un lado por favor”, finalizó.





