Tendrá 'Mimic', filme de Del Toro, serie en TV

Ciudad de México.- Cucarachas. Insectos repulsivos, horripilantes, de hábitos nocturnos, huidizos y casi indestructibles. Así piensan muchos respecto a tales criaturas, pero los cineastas Guillermo del Toro y Paul W.S. Anderson les ponen otro calificativo: fascinantes.

En su debut en Hollywood, en el lejano 1997, el mexicano las puso al frente de Mimic, película de terror donde una legión de cucarachas modificada genéticamente construye una inmensa colonia debajo de Manhattan.

Anderson, director británico que acaba de estrenar Monster Hunter, adaptación del videojuego homónimo, llevará a la televisión la historia sobre esa plaga infame que, silenciosa, amenaza la humanidad.

"Hay una parte en el relato (de Donald A. Wollheim, en el que se inspiró Del Toro para su guión) donde se dice que, en la naturaleza, lo que está más a la vista a menudo es lo que está mejor escondido. Y eso es muy cierto, si piensas en ello.

"El show será sobre eso. La serie tratará sobre criaturas imitando a sus presas. Será sobre la naturaleza y cuán astuta, perversa y aterrorizante puede ser", adelanta Anderson, de 55 años, en una videollamada.

Protagonizada por Mira Sorvino, Mimic fue, según el tapatío, una producción caótica gracias a las constantes intromisiones de Harvey Weinstein, su productor.

De hecho, Del Toro renegó del largometraje estrenado porque no tuvo la última palabra en el corte final, y lanzó un montaje con su aprobación en 2011.

"Mimic se estrenó el mismo año que La Nave del Terror (de Anderson). Recuerdo en particular esa escena donde partes de cucarachas construyen un rostro humano. Es profundamente inquietante".

La producción de la serie no ha revelado su elenco, pero tiene la mira puesta en un estreno a finales de año.

Otra estrella en casa

Junto con su esposa, la actriz Milla Jovovich, Anderson conforma una de las parejas más influyentes del cine de terror, ciencia ficción y adaptaciones de videojuegos.

Sin embargo, en casa hay una chica que podría quitarles pronto los reflectores a los creadores de la saga Resident Evil, y títulos como Los Tres Mosqueteros y Monster Hunter.

De 13 años, Ever, su hija mayor, aparecerá en las pantallas este año como una versión joven de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en Viuda Negra.

Y actualmente rueda en Vancouver la adaptación en acción real que Disney prepara de Peter Pan, donde interpreta a Wendy.

Sus padres, admite Anderson, no caben de orgullo con su retoño, quien debutó en el cine con un pequeño papel en Resident Evil: Capítulo Final (2016).

"A Milla y a mí nos da un inmenso placer ver que disfruta lo que hace. Ama actuar, ensayar, prepararse para las escenas de acción. Ella creció en los sets de nuestras películas, pero ama el cine genuinamente.

"Que mis hijas (tiene tres) trabajen en el cine o no es algo que no me importa demasiado. Quiero que sean felices. Ella lo es. Y es muy buena. Lo verán en Viuda Negra. Y en Peter Pan aparece en cada página del guión".

Una socia de cuidado

Monster Hunter supone la sexta producción en la que Anderson dirige a su esposa Jovovich.

Hay parejas que no pueden convivir en su hogar, Milla y él llevan su coexistencia hasta los sets de rodaje, y no tienen ningún arrepentimiento.

"Es una colaboradora fantástica. Cualquier director sería afortunado de contar con ella. Le entrega todo al cine. Mis películas suelen ser muy duras físicamente para los actores, y ella lo hace.

"Con Monster Hunter subí el listón", bromea. "En un momento, en una escena en una tormenta, me dijo: 'Paul, esto es lo peor que me has hecho'. Después de 20 años, por fin me dijo algo así".

En momentos en que Hollywood se jacta de poner al frente de sus blockbusters a más y más mujeres, Anderson podría aclarar que él lo hace desde 2002 con la primera Resident Evil.

"Siempre me han gustado las mujeres fuertes en el cine. Hollywood mucho tiempo pensó que no funcionaban las películas con chicas con pistolas. Eso me parecía divertido".