Tendrá Ozzy Osbourne cuarta cirugía por lesión en columna

CDMX.- El legendario Ozzy Osbourne se someterá a una cuarta cirugía relacionada con el daño estructural en la columna vertebral que tuvo después de una caída en 2019.

"Debajo del cuello hay dos vértebras donde me golpeó la moto y se desintegraron, no queda nada de ellas", dijo el cantante en el primer episodio de The Osbournes Podcast.

Osbourne, de 74 años, agregó que estos problemas le causan mucho dolor y ha sufrido mucho.

"Todo lo que sé es que ahora mismo estoy sufriendo mucho. Estoy muy incómodo", aseveró.

Ozzy Osbourne canceló su presentación en el Power Trip Festival, pese a que su plan inicial era "regresar al escenario en el verano de 2024"

"Desafortunadamente, mi cuerpo me dice que aún no estoy listo y estoy demasiado orgulloso de que el primer espectáculo que hago en casi cinco años sea a medias", escribió a través de redes sociales.

Cabe recordar que el vocalista de Black Sabbath se sometió a una cirugía en 2019 tras un grave accidente en el que se dañó la columna.

"En mi espalda, los dos discos y los músculos de mis hombros se han separado de mi esqueleto, y es por eso que me inclino hacia adelante, ya que es como si la gravedad empujara mi cabeza hacia adelante", expresó en The Osbournes Podcast.