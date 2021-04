Tenis rosas de Bad Bunny y Adidas se agotan en pocos minutos

Agencias

Ciudad de México.- El pasado 31 de marzo Adidas anunció una colaboración con Bad Bunny, quien es uno de los cantantes del momento a nivel mundial.

La venta en Estados Unidos para los tenis color rosa –que el propio puertorriqueño de 27 años diseñó- comenzó el 4 de abril, pero en Latinoamérica se dio este martes 6 de abril.

Se trata del modelo Forum 84BB que salieron al mercado con un valor de 3,999 pesos. Pero en cuestión de minutos se agotaron, de acuerdo a la página web de la marca alemana.

Sin embargo, en otras plataformas como StockX aún se encuentran disponibles, aunque a un precio mucho mayo, ya que llegan a costar hasta 12 mil pesos mexicanos.

Y aunque han sido todo un éxito los Bad Bunny Pink Easter Egg, todavía no se sabe si habrá una nueva producción o colaboración.

No es la primera vez que Bad Bunny lanza una colaboración, pues a finales del año pasado firmó un convenio con Crocs, el cual también genero grandes ventas.

Bad Bunny compara el rechazo al reguetón con la homofobia

Hace un par de meses, Bad Bunny habló sobre el rechazo que sufren algunos artistas de reguetón y lo comparó con la homofobia y el racismo.

A pesar de que este género ya lleva más de 10 años bien consolidado como uno de los sonidos más populares del mundo, la verdad es que su propuesta musical no ha sido muy variada. Sin embargo, ha dado origen a otros subgéneros, como el trap.

"El reguetón viene de la calle, a veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Y al final vieron una luz en ese género del reguetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo. Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuiciosPor esto es que el odio hacia él no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con cojones, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo.