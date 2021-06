Termina de grabar 'el mejor álbum'

Archivo/El Diario

Ciudad de México-- Morrissey anunció que está listo para lanzar un nuevo álbum, Bonfire Of Teenagers, el primero desde que dejó su contrato con la compañía BMG, y el cual venderá al sello discográfico que más oferte por él.

"El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida", afirmó el ex vocalista y líder de The Smiths en su página web oficial.

Según explicó en un comunicado, la placa contiene 11 pistas y se completó recientemente en un estudio de Los Angeles. Sin embargo, el anuncio no se acompañó de una fecha de lanzamiento oficial.

Debajo del arte oficial del disco y de la lista de canciones, se advierte en una nota que "Morrissey no está firmado (por ninguna disquera)" y que "el álbum está disponible para el postor más alto (o más bajo)".

En noviembre pasado, Morrissey informó que BMG había terminado con su contrato discográfico.

"Esta noticia está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico de 2020. Estaríamos críticamente locos si esperáramos algo positivo", se lee en otro comunicado dentro del portal.

"Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los apoyé hasta la muerte. Grabarlos fue un período crucial en mi vida, y agradezco al equipo anterior de BMG y a todos los involucrados por eso.

"Todavía es importante para mí hacer música a mi manera, y no me gustaría estar en un sello que dicta tan específicamente cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra 'talento' nunca se menciona ", puntualizó el británico, de 62 años.

La lista de canciones de “Bonfire Of Teenagers” es la siguiente:

1. 'I Am Veronica'

2. 'Rebels Without Applause'

3. 'Kerouac Crack'

4. 'Ha Ha Harlem'

5. 'I Live In Oblivion'

6. 'Bonfire Of Teenagers'

7. 'My Funeral'

8. 'Diana Dors'

9. 'I Ex-Love You'

10. 'Sure Enough, The Telephone Rings'

11. 'Saint In A Stained Glass Window'