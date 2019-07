Terry Crews canta 'Bajo el mar'; ¿Será el próximo Rey Tritón?

Ciudad de México.- Todo indica que Terry Crews no descansará hasta ser el rey Tritón en la versión live action de La Sirenita. No bastó con mostrarle al mundo lo bien que lucía con todo y cola de pescado, ahora también cantó la icónica ‘Bajo el mar’.

No es por nada, pero como que sí le queda este estilo.

Con el humor que lo caracteriza, el actor estadounidense compartió en su cuenta de Instagram una versión improvisada del tema.

¡Bajo el mar!, ¡bajo el mar! Mis pectorales son mejores, mi tritón es más grande, ¡escójanme a mí! ¿Necesitan algo nuevo? ¡Vean AGT! Tararara tara ta”.

SINGING AUDITION: under the sea! under the sea! my pecs are better, my triton is bigger, take it from me! need a refresher? watch @AGT!

Una publicación compartida por Terry Crews (@terrycrews) el 9 de Jul de 2019 a las 4:09 PDT

Con AGT, el actor se refiere a America Got’s Talent donde Crews es uno de los anfitriones.

Los fans de Terry son los más encantados de que el actor pudiera ser considerado por el papel, en Brasil, incluso hay una petición en change.org para que así sea.

Esperemos que después de esta clara muestra de talento y mucho, pero mucho carisma, pronto los productores nos den la noticia que tanto esperamos, sino, solo nos quedará esperar el estreno de la segunda parte de ¿Y dónde están las rubias? para verlo.





Aquí otra prueba de que se ve increíble de Tritón.

...Y esta otra.