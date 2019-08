Thalía confiesa que utiliza mascarilla de mariguana

Ciudad de México.- No es raro que Thalía utilice sus redes sociales para expresarse, sino es para mostrar su nueva línea de ropa es para compartir un video gracioso con algún filtro.

Sus clips de corta duración se han viralizado a últimas fechas por ser extraños pero cómicos a la vez.

Desde la vez que cantó 'Me oyen, me escuchan, me sienten' hasta cuando se vistió de Spider-man o utilizó un filtro de buzzlight year.









Hace unos días, la actriz de 47 años reveló que utiliza una mascarilla con cannabis sativa (mariguana) para mantener un cutis perfecto.





Los ingredientes son Cannabidiol, Cannabigerol y Cannabinol, componente de la planta de mariguana, ricos en omega 3 y 6, cuyas propiedades ayudan a disminuir líneas de expresión y regeneran la piel.

Bueno, ahora todo tiene sentido.