Thalía se transforma en Buzz Lightyear y se viraliza

Ciudad de México.- Ya sabemos que Thalía es fan de usar las redes sociales para contar su día a día. Hace un año se volvió tendencia gracias a una historia en la que apareció cantando 'Me oyen, me escuchan, me sienten'.

La canción se volvió tan popular que incluso sacaron varias versiones y se hicieron piñatas con la vestimenta que utilizó ese día.

Hoy también la cantante se viralizó por una historia que compartió en Instagram, sin embargo, esta vez no sale cantando, sino disfrazada de Buzz Lightyear.

To the infinity and beyond", dice en el cómico clip.









Como era de esperar, el video rápidamente se viralizó y los internautas no tardaron en hacer bromas al respecto.













Incluso se volvió trending topic en Twitter.