Thalía y la fotografía con Salma Hayek de la que todos hablan en redes

Parece que Thalía y Salma Hayek limaron asperezas después de muchos años y ahora son íntimas amigas

Thalía asistió a la Gala del Met el pasado lunes 6 de mayo, uno de los eventos más importantes de moda y espectáculo, en donde se dieron citas las celebridades más importantes de Hollywood; incluyendo a muchos latinos, entre ellos Salma Hayek y Maluma.

Evidentemente, Thalía no iba a dejar pasar desapercibido el momento del encuentro con sus amigos y publicó una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece ella, su esposo, Tommy Mottola, Salma y Maluma; sin embargo, no a todos les pareció ‘bonito’ esta imagen.





La razón es porque hace años, cuando Salma Hayek comenzaba a triunfar en el extranjero, en una de sus visitas a México, reaccionó de forma déspota hacia la prensa, según algunos medios.

Tras la reacción de Salma, Thalía se burló de ella durante una entrevista y dijo que la humildad nunca se debe perder.

Aquí te dejamos el momento.

















Incluso, Salma también compartió estas imágenes en su cuenta de Instagram, dejando ver que entre ellas no hay ningún tipo de rencor.

Evidentemente, los comentarios por parte de los seguidores de Thalía no se hicieron esperar, y la mayoría la crítico por supuestamente ser ‘falsa’, ya que recordaron el momento en el que la cantante se burló de Salma; además, aseguraron que si no fuera por su esposo, Tommy Mottola, la mexicana no estaría invitada.









“Es verdad, Además, hace años Thalía criticaba a Salma porque según no era humilde con la prensa, y sangrona, y ahorita sí mucho beso y foto. Hasta se buró de ella con reporteros en el bautizo de los gemelos de Itatí Cantoral”.





Otros dijeron que no había ningún problema en que ahora se llevaran, pues lo ocurrido tiene más de una década y ahora son dos mexicanas brillando en Hollywood.

Sea como sea, la realidad es que actualmente las dos estrellas son amigas y son de las latinas que siguen cosechando triunfos ‘al otro lado del charco’.