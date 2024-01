'The Bear' y 'Succession' se llevan los Emmy

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La serie que llegó a su segunda temporada, The Bear, y la que se despidió con su cuarta temporada, Succession, fueron las predilectas de los Emmys, al ganar seis premios cada uno.

La miniserie Beef se agenció cinco distinciones en la ceremonia que se realizó en el Peacock Theater, en Los Ángeles.

"Amo los restaurantes muchísimo, los buenos, los malos, es difícil, estamos rotos todos los días y venimos a hacer nuestro mejor trabajo", expresó Matty Matheson, chef, youtuber y actor de The Bear, serie sobre un restaurante de sándwiches y su peculiar chef protagonista.

Arriba del escenario, cuando el elenco subió a recoger su premio, Matheson fue besado en la boca por su compañero Ebon Moss-Bachrach, lo que causó sensación entre la comunidad actoral que estaba en el recinto.

"Quiero agradecer a mi mánager, con quien he trabajado por 29 años. Muchas gracias por mantener mi nombre en la conversación cuando nadie más hablaba de mi", expresó Kieran Culkin, galardonado como Mejor Actor de Drama por Succession.

Aunque The Last of Us, Better Call Saul y Ted Lasso estaban entre las producciones favoritas de la audiencia, no triunfaron anoche en los Primetime Emmys.

Quien estuvo a cargo de conducir la 75 entrega de los galardones fue el actor y comediante Anthony Anderson, popular por su papel de Andre "Dre" Johnson y por ser uno de los jueces del reality show Iron Chef America.

Entre los destinatarios de sus bromas estuvo Jennifer Coolidge (Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama por The White Lotus), a quien le sacó una pancarta con un reloj, indicándole que había concluido su tiempo de agradecimiento.

"La ocasión anterior me extendí tanto que me cortaron (el tiempo)", recordó la intérprete, quien en la edición pasada se se volvió un meme viral.

En los galardones que debieron entregarse en septiembre pasado y se postergaron por la huelga de actores y escritores, Pedro Pascal, estrella de The Last of Us, bromeó sobre la razón por la cual tiene inmovilizado el brazo derecho.

"Kieran Culkin me dio una paliza", mencionó el chileno haciendo alusión a que cuando el hermano de Macaulay le ganó en los Globos de Oro, expresó: "Suck it, Pedro" (toma eso, Pedro).

Como cada año, hubo reuniones icónicas, aunque incompletas, como la del elenco de Grey's Anatomy (que incluyó a Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Chandra Wilson, Justin Chambers y James Pickens Jr., pero sin Patrick Dempsey y Sandra Oh).

También se reencontraron los actores de Cheers (Ted Danson, Rhea Pearlman, Kelsey Grammer, John Ratzenberger y George Wendt, pero sin Woody Harrelson).

En el segmento In Memoriam cantó Charlie Puth y hubo un fragmento de "I'll Be There For You", de Friends, a propósito del deceso de Matthew Perry.

También fueron mencionados Alan Arkin, Barbara Walters y el mexicano Adan Canto.