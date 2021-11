'The Beatles: Get Back' le da vuelta al frío final del grupo

A veces la justicia tarda en llegar. Puede que hasta más de 51 años, sin importar que se trate de una de las bandas de rock más impactantes de la historia, si no es que la principal.

Eso expondrá The Beatles: Get Back, la meticulosa revisión de Peter Jackson al canto del cisne de los Fab Four, que transforma el hasta ahora frío y tenso adiós del grupo, filmado en 1969, en una atmósfera relajada, no exactamente fraternal pero sí de profesional camaradería, como reconoce, en entrevista proporcionada por Disney+, Paul McCartney.

"Es el vistazo definitivo tras bambalinas (al grupo). Realmente eres una mosca en la pared viendo cómo trabajan Los Beatles. Ahí está, y eso me encanta. Éramos John (Lennon) y yo. También éramos George (Harrison) y yo. También fueron George y Ringo (Starr). Todos teníamos esa relación y es lo que nos fortaleció. Esa fue una característica importante de nuestra relación desde que éramos niños: si uno de nosotros comenzaba a hacer el tonto, otro se le unía. Amo eso: el sentido del humor se manifiesta en lugar del sentimiento de arrepentimiento.

"Eso es lo asombroso: la intimidad (que verá el público). Obtienes un boleto gratuito para entrar a la sala en que Los Beatles lo están haciendo. La habitación donde sucedió", explica el ídolo.

Por décadas, los fans del grupo se acostumbraron a vivir con la idea de las desavenencias que surgieron entre Lennon y McCartney, que alcanzaron a sus compañeros y derivaron, precisamente, en el último disco del conjunto, Let It Be (1970), como muestra la cinta homónima de Michael Lindsay-Hogg, que inmortalizó el concierto en la azotea de Apple Records.

Esas escenas, tan presentes en la memoria de la audiencia, retrataban a unos músicos con escasa interacción, impávidos en la que fue, casi sin sospecharlo, su última tocada. Varios de esos mitos caen ahora con la curaduría, en tres episodios de dos horas cada uno, de Jackson.

"Para mí es genial que se refleje porque me hace recordar que no fue un mal momento. De hecho, musicalmente fue una muy buena etapa. Así que sí, parece que se ha corregido. La gente que pensó que todo fue un periodo un poco horrible podrá ver que estos tipos parecen estar pasando un buen rato (ensayando, improvisando y alumbrando temas como 'Get Back')", añade Macca.

Hubo otro factor de cohesión, el tecladista Billy Preston, invitado por el grupo a las largas sesiones de trabajo.

"Se sentó con nosotros, y fue agradable porque esta pequeña familia nuestra estaba discutiendo un poco, y tener un invitado hizo que todos nos portáramos bien. Eso fue algo grandioso, y fue encantador tenerlo cerca. Creo que realmente mejoró la música (que hicimos)", comenta.

El momento cumbre se entiende en ese improvisado y alucinante concierto al aire libre del gélido 30 de enero de 1969, que, en la versión corregida y aumentada del cineasta con base en 200 horas de metraje de audio y video, expone la complicidad entre unos y otros.

"En la azotea éramos esos mismos cuatro muchachos que solían tocar en pequeños antros sombríos de Liverpool. Ya había pasado una gran cantidad de agua debajo del puente, pero siguen siendo los mismos cuatro muchachos. Siempre lo sentimos así.

"Echamos un par de vistazos rápidos al borde del edificio. Se notaba que la gente se estaba reuniendo allí (abajo). Eso nos emocionó bastante", remata el intérprete de "Yesterday" sobre un palomazo que incluyó "Get Back", "Don't Let Me Down", "I've Got a Feeling", "One After 909" y "Dig a Pony".

The Beatles: Get Back estrenó este jueves su primera parte; este viernes y sábado estarán disponibles los siguientes episodios en Disney+.

Continúan su legado

The Beatles refrendó su importancia y trascendencia en el mundo de la música al liderar la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Billboard.

El "Cuarteto de Liverpool" superó a otras grandes figuras de la industria musical, como Madonna, Elton John, Elvis Presley y Mariah Carey, quienes completan el top 5 del listado.

"Las clasificaciones de Billboard's Greatest Of All-Time Hot 100 Songs and Artists se basan en la actuación semanal en Hot 100 (desde su inicio el 4 de agosto de 1958 hasta el 6 de noviembre de 2021)", señaló la revista en su sitio web.

Los británicos colocaron 20 números uno en la lista Hot 100, siendo "Hey Jude" la que más semanas estuvo (9); 34 temas estuvieron dentro del top 10 y 71 tracks entraron al listado. Stevie Wonder, Janet Jackson, Michael Jackson, Whitney Houston y Rihanna aparecen dentro de los 10 mejores.

En cuanto a canciones, "Blinding Lights" de The Weeknd, lanzado en 2019, se coronó como el tema más exitoso de todos los tiempos.