‘The Crown’, la ganadora de los Globos de Oro

Associated Press / Emma Corrin, interpreta a la princesa Diana, se llevó el premio a mejor actriz dramática de televisión

El drama sobre la familia real británica "The Crown" y la comedia "Schitt's Creek" ganaron el domingo los principales premios a la televisión en los Globos de Oro, en una ceremonia mayormente virtual que se realizó en condiciones de pandemia y en medio de reclamos de mayor diversidad, publicó Excélsior.

La recién llegada Emma Corrin, de 25 años, quien interpretó a la joven princesa Diana en "The Crown" ganó el premio a mejor actriz dramática de televisión, derrotando a las veteranas Olivia Colman y Laura Linney. Josh O'Connor, quien interpretó al príncipe Carlos en la serie de Netflix, ganó el galardón a mejor actor dramático de televisión.

“Lamento estar sentado aquí en mi trágica pequeña oficina y no rodeado de las personas que hicieron esta serie tan encantadora", dijo Peter Morgan, creador de "The Crown", quien apareció en una cámara web.

Una sorprendida Corrin dijo: "Muchas gracias a Diana. Me enseñaste compasión y empatía".

Lista completa de ganadores de la 78va edición anual de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo en una ceremonia transmitida desde Beverly Hills, California, y Nueva York.

CINE

• Mejor película de drama: “Nomadland”.

• Mejor película musical o de comedia: “Borat Subsequent Moviefilm”.

• Mejor director: Chloé Zhao, “Nomadland”.

• Mejor actriz, drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”.

• Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.

• Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, “I Care A Lot”.

• Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”.

• Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, “The Mauritanian”.

• Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

• Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

• Mejor cinta animada: “Soul”.

• Mejor guion: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

• Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”.

• Mejor canción original: “Io Sí”, “The Life Ahead”.

TELEVISIÓN

• Mejor serie de drama: “The Crown”.

• Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”.

• Mejor actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”.

• Mejor serie de comedia o musical: “Schitt’s Creek”.

• Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

• Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

• Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Queen’s Gambit”.

• Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.

• Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

• Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, “The Crown”.

• Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, “Small Axe”.

• Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

• Premio Carol Burnett: Norman Lear.