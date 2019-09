'The Little Migrant' triunfa en EU

'The Little Migrant', un cuento infantil con el que el español Enrique Parrilla acaba de ganar tres premios en Estados Unidos, busca "crear conciencia" sobre los niños migrantes separados de sus familias al ser detenidos en la frontera, pero sin causar "traumas a nadie", según dice su autor.

La editorial sevillana Lantia Publishing, de la que Parrilla es director, recibió el 21 de septiembre en Los Ángeles 17 galardones en la vigésimo primera edición de los Latino Book Awards, tres de ellos correspondientes a 'The Little Migrant', libro ilustrado por el también español Juanjo Jiménez.

Según el jurado de los premios creados por el actor Edward James Olmos y el empresario Kirk Whisler en 1997, 'The Little Migrant', editado en inglés, aunque pronto saldrá en español y en una edición bilingüe, es el mejor libro ilustrado infantil enfocado a latinos y mejor libro ilustrado infantil más educativo. También se llevó un segundo premio al mejor libro ilustrado infantil más inspirador.

Parrilla se mostró encantado con los premios para 'The Little Migrant', su primera experiencia como autor de literatura infantil, que ya está a la venta en librerías y en plataformas digitales.

El detonante del libro fue la grabación de una niña migrante separada de sus familiares y recluida en un centro de detención que Parrilla escuchó un día en la televisión.

"Me rompió el alma", subrayó el escritor y editor, quien vivió 14 años en Texas, donde nació su primera hija, hoy de 16 años, y es por eso muy sensible a todos los temas de inmigración y fronteras. El cuento está contado desde el punto de vista de una niña que vive en un país no determinado de América Latina y una noche es despertada por sus familiares para emprender la travesía hacia un "país fantástico", dejando atrás a sus padres y su escuela.