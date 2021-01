The Mandalorian y las 10 series más pirateadas

Ciudad de México

El reinado de Poniente ha llegado a su fin. 'Game of Thrones' ha dejado de ser la serie más pirateada del año. En un 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, fue también el primer año sin la ficción de HBO, lo que significaba que otra tenía posibilidades de sucederle en el podio y la que tiene el dudoso honor ha sido 'The Mandalorian'. La producción de 'Star Wars' ha logrado desbancar al universo creado por George R.R. Martin.

La ficción creada por Jon Favreau y lanzada en Disney+ ocupó el primer lugar en la lista de TorrentFreak de las series más descargadas en BitTorrent de 2020, seguida por 'The Boys', una de las series de mayor éxito de Amazon Prime Video. La medalla de bronce sería ya para otra producción de HBO, 'Westworld'.

Cuando 'Game of Thrones' emitió su octava y última temporada en 2019, 'The Mandalorian', que ese año estrenó su primera temporada, ocupó el puesto número tres de TorrentFreak, mientras que la serie de HBO siguió imbatible en el primer puesto, como lo había sido durante varios años. En este pasado 2020, GOT no estuvo siquiera en el top 10.

Según la lista facilitada por TorrrentFreak, ninguna ficción de televisión en abierto está entre las más pirateadas, siendo las producciones de plataformas en streaming y de canales de cable y pago las que dominan los diez primeros puestos. Aquí está la lista, con la cadena que emite la ficción en Estados Unidos:

1.- The Mandalorian (Disney+)

2.- The Boys (Amazon Prime Video)

3.- Westworld (HBO)

4.- Vikingos (History Channel)

5.- Star Trek: Picard (CBS All Access)

6.- Ricky y Morty (Adult Swim)

7.- The Walking Dead (AMC)

8.- The Outsider (HBO)

9.- Arrow (The CW)

10.- The Flash (The CW)

Fuente: www.excelsior.com.mx