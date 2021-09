The Memphis Band, evolucionan hacia el éxito

Cortesía Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- The Memphis Band, es una agrupación integrada por talentosos músicos chihuahuenses, un proyecto musical que surgió hace tres años, gracias a la afinidad que tienen por el género country. En entrevista para El Diario la banda compartió que el proyecto comenzó a evolucionar y han tenido muy buena aceptación por parte del público.

“Estamos muy contentos por todo lo que ha ido sucediendo con el grupo, ya estamos trabajando en lo que será nuestro álbum, la gente nos ha cobijado muy bien, nos han felicitado por el performance que realizamos en cada una de nuestras presentaciones y eso nos motiva mucho a seguir”, dijeron los músicos.

Banda integrada por talentosos músicos

Francisco Pérez (vocalista y guitarra acústica), Kenneth Enrique Acosta (guitarrista y voz), Ana Cristina Vargas (violinista), Misael Rivera (baterista) y Jesús Ceniceros (bajista), son quienes conforman la banda country, quienes durante la pandemia estuvieron trabajando en lo que será su próximo álbum, actualmente se encuentran promocionando el tema ‘Memphis Train’, el cual se encuentra en todas las plataformas digitales.

Una grata experiencia

Compartieron que hace dos años, estuvieron en Las Cruces, Nuevo México, abriendo y compartiendo escenario con Ricky Treviño un cantante estadounidense reconocido de música country, en su tour Amador Live.

“Fue una grata experiencia, pues es un cantante con una amplia trayectoria que admiramos y tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con él, además fue un gran concierto”, compartieron.

Igualdad de género

Ana Cristina Vargas es la única mujer violinista, por lo que refirió sentirse muy contenta y agradeció a sus compañeros y amigos músicos por invitarla a ser parte de este proyecto musical.

“Fue hace poco que me integré a la banda, ha sido muy bonito, son personas muy lindas mis compañeros aquí no existe nada de machismo, aquí sí hay igualdad de género y es lo padre porque todos vamos a una misma meta, sobre todo tenemos la misma pasión por el country”, dijo Ana Cristina.

Llevarán su música a Oaxaca

El grupo country además compartió que este viernes 1 de octubre llevaran su música a Oaxaca en una presentación en un Congreso de Ingenieros de Vía Terrestre.

“Nos hicieron la invitación, es algo muy padre para nosotros pues jamás uno imagina que por aquellos lugares se escuche el country, no es muy común que digamos a eso nos referimos, en este viaje queremos aprovechar para dar a conocer nuestro proyecto musical y porque no darle mucha difusión al género country que es cien por ciento norteños, en el sur no es muy común”, expresaron emocionados.

The Memphis Band, ha estado presente en varios eventos donde han tenido muy buena aceptación del público como: el Festival Cuulinaria 2018 y 2019 en el Parque El Rejón; Festival Country 2018 y 2019 en Ciudad Juárez; Fest 2019, Oktoberfest en Las Cruces NM; Lost Horse Saloon en Marfa, Tx; Eastern NM State Fair, Roswell, NM 2019; Nido del Jabali, entre otros más.

ASÍ LO DIJERON

“En el lugar que fluyas ahí tienes que estar, a todas las personas y músicos que les guste el country y quieran forjar una carrera en este género, sigan adelante con las personas que vibren igual, a toda la gente de Chihuahua les pedimos apoyen a todas las bandas locales, tenemos mucho talento en el estado grande”

The Memphis Band

