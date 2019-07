'The Terror'; miedo con toque mexicano

Ciudad de México





El miedo llegó a la Comic-Con 2019 gracias a la serie The Terror, que está por estrenar su segunda temporada. La primera entrega del programa de terror de la cadena AMC latino se convirtió en una de las series sorpresa de 2018.

La historia real mezclada con tintes de horror sobre dos barcos británicos perdidos en el noreste canadiense en 1840 fue aplaudida por los críticos, por lo que sus productores tienen el reto de superarse en esta nueva etapa, The Terror Infamy, que tocará temas interraciales.

Su elenco cuenta con el trabajo de la mexicana Cristina Rodlo, Derek Mio, Kiki Sukezane y George Takei, quien interpretó a la teniente Zulú en la serie y varias películas de Star Trek.

"La historia tiende a repetirse y es justo lo que verán en esta temporada, que mostrará un capítulo vergonzoso de la historia americana.

"A mí de niño me tocó ver cómo mis padres, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, eran maltratados por ser asiáticos después de Pearl Harbor, porque el presidente Franklin Roosevelt dijo que los japoneses no eran de confiar”, comparte Takei, quien tiene más de 40 años trabajando como actor.

La nueva temporada se desarrollará en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y nos presentará a una comunidad japonesa de Estados Unidos que es acechada por fuerzas oscuras molestas por hechos ocurridos en el pasado.

La actriz Cristina Rodlo interpreta a Luz, la novia secreta de Chester Nakayama (Derek Mio). Si formaban una pareja destinada al fracaso, por ser ella latina y él asiático, en la década de los años 40 la llegada de una mujer del pasado con malas intenciones complicará todo.

"No me costó trabajo relacionarme con mi personaje porque es algo que vivo y siento todo el tiempo. Como mexicana es difícil despertarme todos los días para leer horribles historias sobre cómo el gobierno americano trata a los migrantes, la violación de sus derechos y la construcción de la frontera de Estados Unidos con mi país. Esta temporada será una crítica a la sociedad actual”, comparte Rodlo, quien hace poco protagonizó la serie Too Old to Die Young para Prime Video.

La serie es producida por Scott Free, la casa productora del director Ridley Scott, y se estrena en toda la Latinoamérica el 12 de agosto por el canal AMC.