The Weeknd, nuevo embajador de la ONU

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- The Weeknd se une al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como Embajador de Buena Voluntad.

"El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas está realizando un trabajo urgente e importante para cambiar y salvar vidas a diario y me apasiona abordar el hambre en el mundo y ayudar a las personas necesitadas", dijo la cantante.

The Weeknd, de 31 años, es conocido por sus esfuerzos caritativos y recientemente donó $1 millón a los esfuerzos de ayuda del PMA en Etiopía luego de meses de violencia mortal, aseguró la organización.

"Ya sea que esté actuando o hablando sobre el hambre global, la voz de The Weeknd es poderosa e inspiradora, solo igualada por su dedicación a ayudar a las personas de todo el mundo", comentó el director de WFP USA, Barron Segar, en un comunicado.

"Nos sentimos honrados de que se haya unido a nuestra misión. Sin duda, inspirará a la próxima generación de trabajadores humanitarios en la lucha para garantizar que ningún hombre, mujer o niño se acueste con hambre ".

Como hijo de inmigrantes etíopes en Canadá, el conflicto lo afectó profundamente y finalmente esto lo impulsó a profundizar su relación con el PMA.

The Weeknd, conocido por éxitos como 'Starboy' y 'Take My Breath', se une a una lista internacional de embajadores que incluye a Kate Hudson y Michael Kors, quienes prestan sus voces para apoyar la misión del PMA de acabar con el hambre. La organización proporciona asistencia alimentaria para salvar vidas a más de 100 millones de personas en 80 países.