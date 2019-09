The Who interrumpe concierto por voz de Roger Daltrey

Houston (AP) — The Who interrumpió un concierto en Houston después de que el vocalista Roger Daltrey se quedó sin voz a la mitad de una presentación.



La legendaria banda británica había interpretado ocho canciones el miércoles por la noche cuando Daltrey dijo “creo que debería parar”. El guitarrista principal Pete Townsend se disculpó diciendo que Daltrey "no puede hablar ahora”. Prometió al público que la banda repondría la presentación en una fecha aún por anunciar.



La banda también pospuso sus conciertos para el viernes en Dallas y el domingo en Denver.



Daltrey de 75 años y Townsend de 74 son los últimos miembros originales de la banda que se formó hace 55 años.