Theo Campbell pierde la vista por un corcho de botella de champán

Estados Unidos.- Campbell, quien apareció en "Love Island" en 2017 y está programado para aparecer en "The Challenge: War of the Worlds 2" de MTV, agradeció a sus seguidores por estar al pendiente luego de someterse a cirugías debido al golpe que recibió en un ojo con un corcho de champán.

"Sí, básicamente, dos cirugías oculares más tarde después de un accidente realmente desafortunado, perdí toda visión en mi ojo derecho, ya que se partió por la mitad, quién hubiera pensado que un corcho de champán sería mi fin", escribió Campbell en el Título de una foto que lo muestra con los ojos vendados en lo que parecía ser una cama de hospital. "Pero todavía me queda 1 ojo, mirando el lado positivo de las cosas", añadió.

Campbell, de 28 años, se unió a la foto con su novia, la ex concursante de "Love Island", Kaz Crossley, de 24 años, a quien agradeció por volar para estar con él.

Crossley compartió lo que sucedió en sus historias de Instagram y dijo que Campbell estaba en la isla española de Ibiza cuando alguien le sirvió una botella de champán cerca de la cara.

El miércoles tuiteó que había recibido 7 puntos de sutura en su ojo.

"Actualmente tengo 7 puntos de sutura en mi ojo (asqueroso) y los médicos dicen que es poco probable que vuelva a ver correctamente, hicieron un buen trabajo al salvarlo, ya que dijeron que podría perder todo el ojo para empezar", tuiteó Campbell. "Pero tengo esperanzas y no quiero creer que mi ojo se haya ido para siempre. Cualquier cosa es posible", escribió.





Fuente: www.elimparcial.com