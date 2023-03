Tiene Andrea Legarreta Covid-19 oootra vez

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego de reencontrarse públicamente con Erik Rubín en el programa Hoy tras su separación, Andrea Legarreta ha confirmado que de nuevo contrajo covid-19.

Por medio de un video en las historias de Instagram, la conductora compartió la prueba que indica positivo al coronavirus junto al texto "¿Otra vez?, nooo".

Esta no es la primera vez que Andrea da positivo a la covid-19. En el 2020 su malestar fue algo más grave por una neumonía que la llevó a estar internada en el hospital.

"No tengo nada grave, no estoy delicada, estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía, y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno", compartió en ese momento.

Andrea Legarreta y su familia han estado en el foco del público desde el mes pasado cuando anunció su separación del cantante Erik Rubín, con quien estuvo casada durante 22 años.

Su alejamiento ha estado rodeado de varios rumores sobre infidelidades y nuevas parejas, sin embargo, ellos lo han negado e insisten en que la decisión de ya no estar juntos se produjo desde el respeto y el amor.