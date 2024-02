Tiene 'Oppenheimer' triunfo colosal en los BAFTA 2024

Este domingo se llevó a cabo la entrega 77 de los premios BAFTA, donde la cinta Oppenheimer acaparó los galardones al llevarse 7, de 13 candidaturas.

La Academia Británica consideró la película de Christopher Nolan como la Mejor Película en una ceremonia llevada a cabo en el Royal Festival Hall, en Londres.

Oppenheimer también se hizo acreedora a premios como Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor y Mejor Banda Sonora.

El triunfo de Oppenheimer ha dejado entrever las posibilidades que tiene el filme, sobre la creación de la bomba atómica, en la próxima ceremonia de los Óscar, donde también cuenta con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

David Tennant fue el anfitrión de la ceremonia, la cual también contó con presentaciones de premios por parte de famosos como Dua Lipa, Cate Blanchett y David Beckham.

El éxito del verano, Barbie, de Greta Gerwig, quedó en el olvido de la Academia Británica al no obtener ninguno de los 5 premios a los que estaba nominado.

Michael J. Fox se encargó de entregar el máximo premio de la gala, dándole a Oppenheimer el título de Mejor Película.

La producción española La Sociedad de la Nieve, se quedó sin el premio a Película de Habla no Inglesa, pues The Zone of Interest (La Zona de Interés) se impuso ante ella y otros títulos como Anatomy of a Fall (Anatomía de Una Caída).

Rodrigo Prieto, el cinefotógrafo mexicano, que estaba nominado a Mejor Fotografía perdió el BAFTA frente al desempeño de Hoyte van Hoytema, en Oppenheimer.

En la categoría de animación, la cinta de Studio Ghibli, The Boy and The Heron (El Niño y la Garza) ganó ante películas como Elemental (Elementos) y Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: A través del Spider-verso).

Al evento se hicieron presentes celebridades como Margot Robbie, Dua Lipa, Emma Stone, Bradley Cooper y Robert Downey Jr., quienes sorprendieron con sus atuendos en la alfombra roja.

La lista completa de ganadores de los BAFTA es la siguiente:

MEJOR PELÍCULA

Oppenheimer, de Christopher Nolan.

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan, por Oppenheimer.

MEJOR ACTOR

Cillian Murphy, por Oppenheimer.

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone, por Poor Things (Pobres Criaturas).

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr., por Oppenheimer.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph, por The Holdovers (Los Que se Quedan)

MEJOR GUION ORIGINAL

Anatomía de una Caída (Justine Triet, Arthur Harari).

MEJOR GUION ADAPTADO

American Fiction

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

The Zone of Interest (La Zona de Interés) de Jonathan Glazer (Estados Unidos, Reino Unido, Polonia).

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

The Boy And The Heron (El Niño y la Garza), de Hayao Miyazaki.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Oppenheimer

MEJOR DEBUT DE GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

Earth Mama

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

The Zone Of Interest (La Zona de Interés), de Jonathan Glazer.

MEJOR DOCUMENTAL

20 Days in Mariupol (20 Días en Mariupol)

MEJOR BANDA SONORA

Oppenheimer

MEJOR SONIDO

The Zone of Interest (La Zona de Interés)

MEJOR EDICIÓN

Oppenheimer

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Poor Things (Pobres Criaturas).

MEJORES EFECTOS VISUALES

Poor Things (Pobres Criaturas).

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Poor Things (Pobres Criaturas).

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Poor Things (Pobres criaturas).

MEJOR CASTING

The Holdovers (Los que se Quedan)

MEJOR CORTO ANIMADO BRITÁNICO

Crab Day.

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

Jellysih and Lobster.

ESTRELLA REVELACIÓN

Mia Mckenna-Bruce.